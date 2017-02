Trash Dove ist eigentlich nur eine violette Taube, die heftig headbangt. Eigentlich. Denn was als harmloser Facebook-Sticker daherkommt, sorgt momentan für reichlich Aufsehen im Netz.

Und wie fing alles an? Die Illustratorin Syd Weiler aus Florida schuf das violette Tier. Zunächst passierte nicht viel. Doch als eine thailändische Website die Taube in einem skurillen Video mit einer Katze kombinierte, fingen Tausende User an, die Taube zu verschicken.

Mittlerweile gibt es Kostüme, Make-Up, Shirts, Rucksäcke und vieles mehr rund um die rockende Taube mit dem großen Auge.