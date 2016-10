Texte und Bilder können mit sogenannten Hashtags verschlagwortet werden. Auf diese Weise können sich Nutzer von sozialen Netzwerken beispielsweise weltweit für Mädchen stark machen. (dpa)

Wozu braucht es noch heute, im Jahr 2016, einen Welt-Mädchentag, mögen sich manche fragen. Vor allem, wo es doch ohnehin schon einen Internationalen Frauentag gibt. Doch sieht man sich in den sozialen Netzwerken um, wird schnell klar: Nach wie vor werden Kinder weltweit Opfer von sexueller Gewalt. Nach wie vor ist es für Millionen Mädchen nicht selbstverständlich, eine Schule zu besuchen. Und nach wie vor können nicht alle ein selbstbestimmtes Leben führen.

Zwar können Twitter-Kampagnen nicht direkt etwas daran ändern. Doch sie können dazu beitragen, dass bestimmte Themen nicht in Vergessenheit geraten, sondern öffentlich diskutiert werden.

Sexismus im Alltag

Das zeigt beispielsweise der Hashtag #Aufschrei. Unter diesem Schlagwort bündeln Nutzer seit 2013 ihren Protest gegen Sexismus im Alltag. Ausgelöst wurde die Debatte durch den Vorwurf einer Journalistin, der FDP-Spitzenkandidat Rainer Brüderle habe sich ihr gegenüber anzüglich verhalten. In Folge des Hashtags wurde bundesweit eine Lawine aus Tweets losgelöst, in denen User noch heute über Bemerkungen und Übergriffe im Alltag berichten, die sie als sexistisch empfinden.

Durch den Twitter-Hashtag ist vielen Menschen das Ausmaß von alltäglichem Sexismus offenbar erst richtig bewusst geworden. Darum wurde die Kampagne auch mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Die Juroren begründeten ihre Entscheidung damit, dass die gesellschaftliche Diskussion über Sexismus durch den #Aufschrei an Dynamik gewonnen habe und dann in aller Breite auch in anderen Medien geführt worden sei.

Frauenfeindliche Äußerungen von Trump

Ein ähnlicher Hashtag kursiert aktuell durch alle sozialen Netzwerke: Grund dafür sind die frauenfeindlichen Äußerungen des republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump (siehe Bericht). Unter dem Schlagwort #notokay berichten junge Frauen auf Twitter, wie sie Opfer sexueller Übergriffe geworden sind. Die Debatte wurde am Wochenende von Bloggerin Kelly Oxford in Bewegung gesetzt. Sie twitterte: "Ein alter Mann in einem Stadtbus fasst mir an die 'Pussy' und lächelt mich an, ich bin zwölf." Andere junge Mädchen teilten daraufhin ihre Erfahrungen mit ihr. Am Wochenende wurden mehrere tausend Beiträge dieser Art erstellt und geteilt.

So schreibt beispielsweise Sophie McGee: "Mir ist es genauso ergangen. Ich war acht Jahre alt und auf einem Markt. Ich habe vorher noch nie jemandem davon erzählt..."

Und nicht nur Frauen melden sich unter dem Hashtag zu Wort. Auch Männer solidarisieren sich mit ihnen. Dante Boykin twitterte: "Ich sage es nochmal: Männer, ich empfehle euch, den Hashtag zu lesen. Wir müssen es besser machen! Niemand verdient es, so behandelt zu werden, wie diese Frauen es beschreiben."

Hashtag für mehr Selbstvertrauen

Dass Tweets auch dafür genutzt werden können, Mädchen mehr Selbstvertrauen zu geben, hat der Hashtag #ToTheGirls gezeigt. Das Stichwort wurde im April 2015 von Courtney Summers eingeführt, um junge Frauen dazu zu ermuntern, sich selbst mehr wertzuschätzen. Unter dem Schlagwort geben ältere Frauen Teenagern Tipps, wie sie mit hasserfüllten und sexistischen Nachrichten umgehen können, die einige Mädchen fast täglich erhalten. Neben tausenden Ratschlägen hatte der Hashtag ebenso viele Tweets zur Folge, in denen junge Frauen sich für die Mutmachungen bedankten, die ihnen weitergeholfen hätten.

Für mehr Girl-Power machen sich Nutzer auch unter dem Hashtag #whatireallyreallywant stark. Die Kampagne hat sich den Hit der Spice-Girls zu Nutze gemacht, um sich unter anderem dafür einzusetzen, dass Mädchen nicht länger der Zugang zu Bildung verwehrt wird. Laut der Kinderhilfsorganisation Plan International besuchen weltweit 62 Millionen Mädchen keine Schule - und viele Heranwachsende haben im Gegensatz zu den gleichaltrigen Jungen keine Chance, ihre Grundschulbildung abzuschließen oder eine weiterführende Schule zu besuchen.

Solche Gründe sind Plan International ein Anliegen und gerade deshalb macht das Kinderhilfswerk jedes Jahr am 11. Oktober auf die Rechte von Mädchen aufmerksam.