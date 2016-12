Spitzbergen (Alena Mumme)

Jenseits der Straßenlaternen stehen einige Reihen gemütlich aussehender Häuser, vor fast jedem parkt ein Schneemobil. Außerhalb der 2562 Einwohner großen Stadt ist absolut nichts zu sehen, die Berge ringsherum kann man nicht einmal erahnen. Am Himmel leuchten einige wenige Sterne, ansonsten ist alles außerhalb der Ortschaft kohlrabenschwarz. Es ist 12 Uhr mittags in Longyearbyen, dem Zentrum von Spitzbergen.

Die Inselgruppe heißt auf Norwegisch Svalbard (auf Deutsch: kalte Küste) und befindet sich im Arktischen Ozean zwischen Norwegen und dem Nordpol. Der Name Spitzbergen bezeichnet gleichzeitig die Hauptinsel, auf der auch Longyearbyen liegt, Verwaltungszentrum und größte Siedlung. Kraft des 1920 unterzeichneten Spitzbergenvertrags hat Norwegen Hoheit über das Archipel, das seither eine entmilitarisierte Zone ist. Durch die Lage nördlich des Polarkreises scheint die Mitternachtssonne in Longyearbyen für vier Monate, von

April bis August. Das andere Extrem ist von Mitte November bis Ende Januar zu erleben: die Polarnacht. Dann bleibt die Sonne mehr als sechs Grad unter dem Horizont – es gibt nicht einmal eine Dämmerung. Wer nun aber denkt, die ständige Dunkelheit während dieser Monate würde das Leben in Longyearbyen zum Stillstand bringen, der irrt.

Mehrere Restaurants und Pubs sind geöffnet, man trifft sich zum Essen, schnacken oder trinken. Oft stehen im Eingangsbereich Dutzende Paar Stiefel: Aus den Zeiten der Bergarbeiter hat sich der Brauch gehalten, in Privathäusern, aber auch Restaurants und Hotels die Schuhe auszuziehen.

Vor wenigen Jahren wurde die Svalbard- Brauerei gegründet. Auch sonst fehlt es an nichts: Der Supermarkt ist mit allem ausgestattet, was man braucht, von frischem Obst bis zur Weihnachtsdekoration. Mobilfunkabdeckung und schnelles Internet sind kein Problem. In Longyearbyen gibt es auch ein Fitnessstudio, einen Jugendclub, ein Museum, Galerien, eine Kirche und ein kleines Krankenhaus. Es gibt Kindergärten, eine Schule sowie eine Universität, in der arktische Forschungen betrieben werden.

Redakteurin Alena Mumme musste sich für die Tour mit dem Hundegespann dick einpacken. (Alena Mumme)

Die Bewohner Spitzbergens kommen aus 40 Nationen, 35 Prozent sind keine Norweger. Jeder kann auf die Insel leben, solange er bezahlbaren Wohnraum findet. Einzige Bedingung: Man muss für sich selbst sorgen können, Seniorenresidenzen gibt es nicht. Wer in Longyearbyen wohnt, ist freiwillig hier. Viele kommen aus Neugier und bleiben einfach – auch wegen des starken Gemeinschaftsgefühls, das die Gemeinde trotz der unterschiedlichen Herkunft vereint. Wie sich die ersten Siedler gefühlt haben, kann man im Camp Barentz erleben, das zehn Kilometer außerhalb der Stadt liegt. Dort wird auf offenem Feuer zubereiteter Rentiereintopf serviert – in einer Blockhütte, die der Behausung von Willem Barents nachempfunden ist. Er und seine Mannschaft überwinterten hier 1596, als sie Spitzbergen während einer Expedition entdeckten.

Das offene Feuer wärmt schön auf. Das ist notwendig auf Spitzbergen: Im Winter ist es zwischen -25 und +5 Grad kalt, häufig gibt es Schneefall und Nebel. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei -6,7 Grad. In einiger Tiefe bleibt der Boden immer gefroren. Dieser Permafrost begünstigt eine weltweit einzigartige Einrichtung: den Global Seed Vault, einen Saatguttresor. Darin ist Platz für 4,5 Millionen Saatgutproben von Nutzpflanzen. Sie sind bei einer konstanten Temperatur von -18 Grad eingelagert. In Lagerhallen am Ende eines 120 Meter langen Tunnels sind sie vor Krieg, Verwüstung und globalen Katastrophen sicher. Die Vorräte mussten im September 2015 zum ersten Mal angebrochen werden – wegen des Bürgerkriegs in Syrien.

Die große Bedeutung der Einrichtung vergisst man als Besucher in Longyearbyen schnell. Dort biegen gerade zwei Männer in das Einkaufcenter ab, in dem man Pralinen aus der nördlichsten Manufaktur der Welt kaufen kann – oder Winterkleidung in einem der vier Sportgeschäfte. Die Statue eines Minenarbeiters erinnert an die Vergangenheit der Stadt: Das Shoppingcenter heißt Lompensentret – benannt nach dem Ort, an dem die hart schuftenden Männer früher ihre „Lumpen“ ausgezogen und geduscht haben. Der Kohleabbau hat – nach der Zeit der frühen Siedler auf Pelzjagd – die meisten Bewohner angelockt. In den Minen konnten die Bergleute ein Vielfaches von dem verdienen, was sie auf dem Festland bekamen. Dafür waren die Arbeitsbedingungen hart und der Job unter Tage gefährlich. In der mittlerweile stillgelegten „Gruve 3“ bekommt man einen guten Eindruck, was die Arbeiter bis in die 90er-Jahre geleistet haben. Da die Kohleschicht dort nur etwa 60 Zentimeter dick war, musste der Rohstoff per Hand gefördert werden – bei Minusgraden und im Liegen. Kürzlich wurde eine weitere Mine geschlossen.

Während dieser Wirtschaftszweig an Bedeutung verliert, wird ein anderer immer wichtiger: der Tourismus. Kreuzfahrtschiffe legen regelmäßig an. Dann sind die Straßen für wenige Stunden mit Besuchern gefüllt. Diesen wird ein vielfältiges Programm geboten, beispielsweise Hundeschlittenfahrten. Der Veranstalter Green Dog Svalbard hat auch für Schneemangel vorgesorgt: Es gibt Hundegespanne auf Rädern. Der Lärm während der kurzen Einführung ist unbeschreiblich. Die Tiere jaulen, fiepen, bellen, quietschen – sie wollen rennen. Nach den ersten paar Hundert Metern kehrt Ruhe ein, die Mischlinge aus Grönlandhunden und Husky rennen und hecheln, nur gelegentlich klirrt das Geschirr. Ein Blick nach links und rechts zeigt: nichts. Ohne Stirnlampe kann man nicht einmal bis zum vordersten Hundepaar sehen.

Überbleibsel aus der Sowjetzeit: Die Lenin-Büste blickt streng auf die kleine Besuchergruppe in der russischen Siedlung Barentsburg. (Alena Mumme)

In der Nacht hat es geschneit. Diese wenigen Zentimeter helfen immens, die Umgebung besser erfassen zu können. Das merkt man besonders deutlich, wenn man aus der Stadt heraus fährt, zum Beispiel mit einer Snow Cat, einer Art Pistenraupe mit Anhänger. Guide Arve steuert das Monstrum souverän zu einer stillgelegten Mine. Die Hallen, Leitungen und Förderanlagen, mit denen die Kohle Richtung Stadt transportiert wurden, wirken fast gespenstisch. Gegen eine ganz konkrete Gefahr hat Arve ein Gewehr auf dem Rücken: Eisbären. Schätzungsweise leben auf Spitzbergen mehr der größten Landraubtiere der Welt als Menschen. Sie stehen unter strengem Schutz, nur in Notwehr dürfen sie getötet werden– drei- bis viermal jährlich ist das der Fall. Die meisten Bären lassen sich durch Warnschüsse verscheuchen. Kommt ein neugieriges oder hungriges Tier zu nah an eine Siedlung, wird es betäubt und mit dem Hubschrauber an ein anderes Ende der Inselgruppe transportiert. Wurden Menschen von Eisbären getötet, lag das fast immer daran, dass sie nicht oder unzureichend bewaffnet waren. Außerhalb der Siedlung muss daher immer jemand eine Waffe dabei haben – und mit ihr auch umgehen können.

Ein zweistündiger Schiffsausflug übers schwarze Wasser steht an. Es geht in die rund 55 Kilometer entfernte russische Siedlung Barentsburg. In ihrer Blütezeit lebten hier 1450 Menschen, inzwischen sind es nur noch 477. Die meisten arbeiten in der Mine. Früher gab dort nur Zweijahresverträge – wer früher abreiste, bekam kein Geld. Viele Gebäude sind verfallen. Auch hier gibt es ein Schwimmbad und einen Kindergarten, ein Hotel und einen Souvenirshop, eine Brauerei und ein Museum – seit Kurzem wird einiges getan, um den Tourismus zu fördern. Nichtsdestotrotz ist der zentrale Platz fast leer, überragt nur von einer Lenin-Büste. Der Supermarkt verdient eher die Bezeichnung Verkaufsraum. In einer Ecke steht dort eine Waage mit Gewichten, in den Regalen liegen russische Süßigkeiten neben norwegischen Frühstücksflocken und deutschem Kirschlikör, daneben einige Tiefkühltruhen. Hier bevorraten sich die russischen und ukrainischen Bewohner. Wir kommen mit einem der letzten Boote, die anlegen. Bald ist Barentsburg für vier Monate nicht über das Meer zu erreichen. Bei ausreichend gutem Wetter kann man ein Schneemobil nutzen. Nur in Notfällen werden Hubschrauber eingesetzt. 2005 verurteilte ein Gericht übrigens einen ein Barentsburg lebenden Mann zu nur vier Jahren Haft – das Leben in der abgelegenen Siedlung wurde als „mildernder Umstand“ gewertet. Zurück in Longyearbyen gehen wir erst einmal ins vergleichsweise geradezu brodelnde Stadtzentrum.

Am letzten Abend fällt der Blick auf die Wettervorhersage, die in der Hotelrezeption läuft: Die Chancen stehen gut. Es geht ein Stück durch die Stadt, einen Platz ohne Straßenbeleuchtung suchen. Und plötzlich sind sie da – Polarlichter. Grüne Streifen legen sich über den Himmel, wandern hinter die Bergspitzen und flirren wieder zurück. Sie wirken fast lebendig. Dabei ist das Ganze sehr wissenschaftlich: Bei solaren Explosionen werden große Partikelmengen aus der Sonne ins Weltall geschleudert. Wenn diese auf das Magnetfeld der Erde treffen, werden sie zu einem Kreis um den magnetischen Nordpol geführt und reagieren in etwa 100 Kilometer Höhe mit der Atmosphäre. Von September bis März kann man in bestimmten Regionen daher meist grüne, manchmal violette oder rosa Polarlichter sehen, Aurora borealis genannt. Auch wer keine Physik studiert hat, kann sich ihrer Faszination kaum entziehen. Die Polarlichter wirken magisch, wie sie über den schwarzen Himmel über Longyearbyen tanzen. Wer braucht da schon Sonne?

Polarlicht in Spitzbergen

Der einzige Flughafen in Spitzbergen liegt in Longyearbyen, er wird mindestens täglich angeflogen. Die meisten der Verbindungen gehen über Tromsø, im Sommer teils direkt von Oslo. Von dort beträgt die Flugzeit rund drei Stunden. Da Norwegen nicht zur EU gehört, müssen Reisende aus Deutschland erneut durch die Sicherheitskontrolle und auch ihr Gepäck neu einchecken. Mit dem Auto kommt man auf der Inselgruppe nicht weit: Das Fahren außerhalb des 46 Kilometer langen Straßennetzes ist verboten. Die anderen Siedlungen können nur mit dem Schneemobil, Boot oder Hubschrauber erreicht werden. Es gibt keine regelmäßige Fährverbindung zwischen dem norwegischen Festland und Spitzbergen, Die Inselgruppe wird aber von Kreuzfahrtschiffen angesteuert. Weitere Informationen gibt es unter www.visitnorway.de, www.spitsbergentravel.com und www.hurtigruten.com.