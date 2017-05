Gut gelaunter Astronaut: Alexander Gerst wird 2018 die ISS-Mission "Horizons" leiten. (dpa)

Alexander Gerst wird 2018 als erster Deutscher Kommandant der Internationalen Raumstation ISS wieder ins All fliegen. Am Montag hat der 41-Jährige im Europäischen Astronautenzentrum in Köln Einzelheiten zu seinem zweiten Aufenthalt im Weltraum vorgestellt.

So enthüllte Gerst den Namen der auf sechs Monate angelegten Mission: Horizons. Er begründete dies damit, dass er die Menschen über ihren Horizont hinaus bringen wolle. Die Vorstellung aller Details und des Logos übertrug die European Space Agency live im Internet.

Der Geophysiker hatte auf seinen bisherigen Missionen immer wieder Foto-Eindrücke aus dem All auf Twitter veröffentlicht und war dadurch deutschlandweit bekannt geworden. Mit seinen Bildern aus dem All will Gerst zeigen, wie schön und erhaltenswert die Erde ist. "Es geht darum, dass wir lernen, wie wir unseren Planeten erhalten können", betonte er auch am Montag in Köln. Das wolle er mit der Horizons-Mission wieder zeigen.

Auf die Frage, wie man Kommandant einer Weltraummission wird, sagte Gerst, man müsse natürlich Erfahrung besitzen und seine Fähigkeiten beweisen. Aber: "Das ist natürlich auch Glück." Für ihn sei es eine große Ehre, die Mission leiten zu dürfen. Neben der theoretischen Vorbereitung ist auch eine körperliche Vorbereitung wichtig. Auf der Erde sei die Motivation dafür bei ihm groß. Im All sei das anders: "Im Weltraum muss man zweieinhalb Stunden am Tag harte Arbeit betreiben und das ist nicht immer Spaß." Jede Muskelpartie müsse in der Schwerelosigkeit trainiert werden. (cah)