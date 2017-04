Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Umstrittene Hinrichtungsmethode in den USA Arkansas richtet Häftling hin - erstmals seit 15 Jahren

Weil das Haltbarkeitsdatum eines Giftmittels naht, will Arkansas innerhalb kurzer Zeit acht Häftlinge hinrichten. Die Gerichte blockieren in den meisten Fällen. Doch im Falle Ledell Lees waren die Rechtsmittel in letzter Minute erschöpft.