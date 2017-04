Wer hat den besseren Style auf dem Weg zum Training? (Screenshot Facebook/Aron Jóhannsson)

Wir machen einen kurzen Style-Check. Werder Bremens Stürmer postete auf Facebook ein Bild, das ihn und Kollege Claudio Pizarro auf dem Weg zum Training zeigt. In Privat-Klamotten. Während Jóhannsson eher gemütlich unterwegs ist, hat sich Pizarro ordentlich in Schale geschmissen. Dazu schreibt Jóhannsson selbstironisch: „One cares, the other one doesn't. Comfort.“ Also auf Deutsch: „Der eine schert sich drum, der andere nicht. Komfort.“

Gemütlich und praktisch ist er ja, der Grau-Schwarz-Kopf-bis-Fuß-Nike-Gammel-Look. Daneben sieht Pizarro aus wie ein wohlhabender Pilot, der gerade auf den Stylo-Inseln gelandet ist. Oder wie ein britischer Großgrundbesitzer, der nebenbei noch Wein anbaut. Edles grau-blaues Jacket, perfekt kombiniert und farblich abgestimmt mit dem Rest des Outifts. Dazu ein schicker Schal und eine perfekt geföhnte Frisur. Ach Pizarro, Karl Lagerfeld würde dich sofort für seine nächste Show buchen. Aber die Jungs sind ja nicht auf dem Laufsteg, sondern auf dem Weg zum Training. Und da macht der Jogger-Look von Jóhannsson definitiv das Rennen. Training, Dusche, Jogger an, fertig, tschüss. Bei Pizarro könnte das etwas länger dauern, um auch nach dem Training wieder wie ein Hugo-Boss-Model auszusehen. Unpraktisch.

Das Fazit eines Facebook-Users zum Style der beiden lautet: „Aron fehlen noch Brudiletten. Aber dann auf jeden Fall best Style, Aron!“ Das ist eindeutig. 1:0 für Jóhannsson, aber nächstes Mal die Brudiletten einpacken.