Mal eben auf dem Smartphone ein Foto per Whatsapp verschicken oder das beliebteste Lokal in der Nähe googeln. Das ist praktisch, kann im Ausland aber schnell teuer werden. Der Grund: die hohen Roaming-Gebühren vieler Mobilfunkanbieter. Doch der leidige Auslandsaufschlag entfällt innerhalb der EU ab dem 15. Juni.

Pünktlich zur Urlaubssaison gelten bei Telefonaten, SMS und Internetnutzung dort dann die gleichen Tarife wie daheim. Doch wie jede Regel hat auch die EU-Roaming-Verordnung ihre Ausnahmen. Also was bringt das Gebühren-Aus den Verbrauchern wirklich? Die gute Nachricht: Ab kommenden Donnerstag dürfen Anbieter keine zusätzlichen Gebühren für den mobilen Internetzugang im EU-Ausland verlangen.

Gleiches gilt für Telefonate und das Verschicken von SMS. Viele Mobilfunkanbieter haben ihre aktuellen Vertragsangebote bereits an die EU-Verordnung angepasst. Die Regelung gilt in allen EU-Staaten und dazu in Island, Norwegen und Liechtenstein.

Billige Neuverträge ohne Roaming

Doch es gibt Einschränkungen: Einige Anbieter haben reine Inlandstarife im Angebot, die kein Roaming erlauben oder nur bestimmte Kapazitäten im Ausland einräumen. Das dürfen sie. „Dieser Ausnahmen sollte man sich bewusst sein“, sagt Annabel Oelmann von der Verbraucherzentrale Bremen.

Sie rät dazu, sich vor dem Abschluss eines neuen Vertrags gut darüber informieren, was genau im Ausland gilt. Wer bereits einen Vertrag hat, muss hingegen nichts tun; die Umstellung geschieht automatisch. „Um ganz sicher zu gehen, sollten die Verbraucher aber trotzdem bei ihren Anbietern nachfragen“, sagt Oelmann.

Zum Beispiel, ob in der Vergangenheit gebuchte Auslandspakete automatisch enden. Auch Verena Blöcher, Sprecherin des Vergleichsportals Verivox, weist darauf hin, dass einige Anbieter bereits seit vergangenem Jahr Verträge anbieten, bei denen Kunden für einen Pauschalbetrag von fünf Euro monatlich keine weiteren Gebühren für Auslandsroaming zahlen müssen. „Diese Summe zahlen die Kunden jetzt natürlich überflüssigerweise“, sagt Blöcher.

Fair-Use-Grenze

Außerdem wichtig: Uneingeschränkt kostenlos surfen geht auch ab 15. Juni nicht. Die Roaming-Verordnung sieht eine sogenannte Fair-Use-Grenze vor, die die Nutzung des Mobilgeräts im Ausland beschränken soll. Genau definiert ist die allerdings nicht.

Hintergrund der Obergrenze ist die Sorge, die Verbraucher könnten durch das Wegfallen der Gebühren regulär günstigere Auslandstarife nutzen – und damit den inländischen Mobilfunkanbietern schaden. Um dem vorzubeugen, hatte ein erster Vorschlag der EU-Kommission vorgesehen, die Roaming-Gebühren nur für 90 Tage im Jahr wegfallen zu lassen.

Nach heftiger Kritik von Verbraucherschützern und sämtlichen Fraktionen im EU-Parlament wurde er allerdings wieder zurückgezogen. Die neue Regelung besagt nun, dass Anbieter bei Überschreiten der Fair-Use-Grenze weiterhin Roaming-Gebühren berechnen können. Die dürfen die von der EU festgelegten Entgelt-Obergrenzen nicht überschreiten.

Aufschlag für überwiegende Nutzung im Ausland

Ab 15. Juli sind das für Telefonate 3,2 Cent pro Minute, ein Cent pro SMS sowie 7,70 Euro pro Gigabyte (GB) Daten. Bei den Daten werden sich die Gebühren bis 2022 weiter reduzieren: Ab 2018 sind das sechs Euro pro GB, ab 2019 dann 4,50 Euro, ab 2020 dann 3,50 Euro, ab 2021 drei Euro und ab 2022 dann 2,50 Euro pro GB.

„Roaminganbieter können etwa in einem Zeitraum von vier Monaten beobachten, ob Kunden überwiegend Mobilfunkdienste im Ausland oder im Inland nutzen“, sagt Michael Reifenberg von der Bundesnetzagentur. Wer seine Simkarte überwiegend im Ausland nutzt, muss dann eventuell einen Aufschlag zahlen.

Der Mobilfunkanbieter muss das aber ankündigen. Zur Höhe dieses Aufschlags gibt es keine Vorgaben. Zudem bedeute der Wegfall der Roaming-Gebühren für den Markt sinkende Umsätze und Einbußen beim Ertrag, sagt der Branchenverband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM). Deswegen gibt es weitere Ausnahmen.

Inländische Verträge könnten teurer werden

Können sie durch Roaming hohe Verluste nachweisen, dürfen Anbieter eventuell über einen Zeitraum von zwölf Monaten mehr Geld von ihren Kunden verlangen. Darüber hinaus könnten inländische Mobilfunkverträge infolge des Roaming-Stopps teurer werden.

Das Vergleichsportal Verivox gab bereits im März bekannt, dass erstmals seit Jahren ein Anstieg der Mobilfunkpreise zu beobachten sei. „Das kostenlose EU-Roaming entpuppt sich als Kostentreiber im Inland”, heißt es in einer Mitteilung. Das Ergebnis des Gebührenstopps sei weniger eine Entlastung der Verbraucher, sondern vielmehr eine “Quersubventionierung der kostenfreien Auslandsnutzung durch alle Nutzer”.

Die Mehrkosten für viele Tarife mit Roaming lägen bei knapp 60 Euro im Jahr. Wichtig außerdem für Kreuzfahrtreisende: Auf dem Schiff können Verbrauchern auch innerhalb der EU hohe Kosten entstehen. Für die auf vielen Schiffen eingerichteten Bord-Funknetze gilt die EU-Verordnung nämlich nicht. Eine Gesprächsminute kann bis zu zehn Euro kosten.

Leitung gekappt bei 60 Euro Gebühren

Vor der Abreise lohnt sich der Blick in die Vertragsdetails oder eine Nachfrage beim Reiseanbieter. Einmal an Bord angekommen, sollten Schiffsreisende die automatische Netzwahl des Telefons ausschalten. Sonst meldet sich das Telefon vielleicht unbemerkt über das teure Schiffsnetz an, falls das Landnetz einmal nicht verfügbar ist.

Außerhalb der EU gilt die Verordnung nicht. Im Zweifel sollten deswegen im Zielland die Datenverbindung und die Mailbox-Weiterleitung deaktiviert werden. Wer sich beispielsweise im Grenzbereich zur Schweiz bewegt, sollte das Handy auf manuelle Netzauswahl umstellen. Sonst kann es sein, dass sich das Telefon unbemerkt im Netz des Nachbarlandes anmeldet. Das kann teuer werden.

Mittlerweile gibt es aber weltweit eine Kostenbegrenzungsfunktion für mobiles Datenroaming. Soweit nicht anders vereinbart, gilt: Erreicht der Kunde die automatische Kostengrenze von knapp 60 Euro, muss er darüber informiert werden. Zudem wird die Datenverbindung unterbrochen, sollte der Kunde nicht auf besonderen Wunsch angeben, dass er zu höheren Kosten weitersurfen möchte.