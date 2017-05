Grillmeister Sven Kröger bereitet während des Grillseminars Käsespieße und Risotto zu. (Frank Thomas Koch)

Einfach nur Grillen war gestern. Heute geht es um die Suche nach dem perfekten Steak und dem perfekten Grillerlebnis – so auch an diesem Abend für elf Personen plus Grillmeister im Industriegebiet Oyten. Sie nehmen im Verkaufsraum von Grillfeuer BBQ an einem Grillseminar teil. Das lassen sie sich 99 Euro pro Person kosten. Nun stehen sie um eine riesengroße Arbeitsfläche herum, schnibbeln Kartoffeln in pommesgroße Stifte. Arne Gerdes schneidet mit. Der 26-jährige Maschinenbaustudent ist aus Vechta angereist. Das Seminar war ein Weihnachtsgeschenk von der Mutter seiner Freundin. Die Freundin ist an diesem Abend auch mit dabei. „Ich habe schon viele Gerichte auf dem Grill ausprobiert“, sagt der Student. Die Mutter seiner Freundin ist begeistert von seinem Pulled Pork oder dem gefüllten Braten. Für so etwas zündet er die Holzkohle durchaus auch zweimal pro Woche an. Eines ist für ihn klar: „Bei mir kommt kein fettiges Fleisch vom Discounter auf den Grill.“ Für seine Lieblingsmahlzteiten ist bei ihm ein Kugelgrill für etwas mehr als 100 Euro im Einsatz.

95 Prozent der Bundesbürger besitzen einen Grill

Damit gehört Gerdes zu den 95 Prozent der Bundesbürger, die einen Grill besitzen. Immer mehr von ihnen finden Gefallen an einem Gasgrill. Preislich sind keine Grenzen gesetzt. High-End-Modelle gibt es für knapp 3000 Euro. Auf dem Rost muss aber nicht immer Fleisch liegen. An diesem Abend gibt es auch Pommes, Käsespieße und Risotto. Das alles zaubert Sven Kröger auf dem Gasgrill hervor. Damit er sich Grillmeister nennen darf, musste er bei einem bekannten Gerätehersteller entsprechende Schulungen machen und Kenntnisse vorweisen. Nun sieht es so aus, als ob der 40-Jährige das Hobby zu seinem Beruf gemacht hat.

Das haben auch Grillfeuer-BBQ-Inhaberin Birte Momot und ihr Freund Marco Korte getan. Vor drei Jahren haben sie ihren Laden eröffnet und sind Vertragshändler geworden. Angesichts des aktuellen Grilltrends läuft es so gut, dass sie bis Jahresende in größere Geschäftsräume umziehen wollen. Momot sagt: „Wir haben einfach Glück gehabt, dass wir zum richtigen Zeitpunkt angefangen haben.“ Aber Spaß am Grillen gehöre eben auch dazu. Und den hat Marco Korte ebenso, wobei er scherzt: „Ein Steak muss drei Finger dick sein – alles darunter ist Carpaccio.“ Allerdings zeigen die beiden auch Vegetariern, was alles auf dem Grill möglich ist. Und wenn es um Fleisch geht, dann soll es auch gute Qualität sein. Für die Seminare holen sie es beim Metzger ihres Vertrauens in der Nähe.

1000 Euro und mehr

Angesichts von Gerätepreisen bei 1000 Euro und mehr scherzt Birte Momot auch mal, wenn ein Pärchen im Laden steht: „Er will sich einen Grill anschaffen, und Sie ist skeptisch. Da sage ich: ‚Schau‘ mal: Soll er sich doch einen kaufen. Dann kocht er immer was Schönes, und ist dabei auch noch Zuhause.“ Bei der Beratung soll es nicht so bierernst zugehen. Die Sprüche gefallen auch den Teilnehmern des Grillseminars.

Schnacks hat auch Thomas Menzel drauf. Er arbeitet in Bremen-Borgfeld im Baumarkt Viohl – Eigenwerbung: „Die große Tante Emma der Baumärkte“. Was die Auswahl an Grillgeräten angeht, nimmt es der bodenständige Händler locker mit Obi und Co. auf. Weber ist ebenso vertreten wie Landmann. Aber der Baumarkt arbeitet vor allem mit den Marken Broil King und Rösle zusammen. Außerdem gibt es noch Geräte der Hagebau-Eigenmarke Mr. Gardener. So stehen hier dicht nebeneinander das Zehn-Euro-Modell und das 2000-Euro-Exemplar. Dazwischen ist auch noch der Original Reiner Calmund XXL-Grill – ein Schelm, wer dabei an einen Kugelgrill denkt. Callis Modell ist ein Elektro-Tischgrill und laut Menzel sehr reinigungsintensiv. Das billige Modell, den einfachen Rundgrill mit drei Beinen, nennt Mitarbeiter Menzel den „Ibiza-Grill“: „Sollten Sie den für zwei Wochen Urlaub auf Ibiza dabei haben, können Sie den dort danach getrost stehenlassen.“ Während der Verkäufer die verschiedenen Modelle erklärt, schaut ein älteres Ehepaar vorbei. „Wir haben da mal beim Discounter einen Gasgrill gekauft, doch irgendwie ist die Hitze so unregelmäßig.“ Menzel daraufhin: „Beim Discounter kaufen Sie doch das Schwein im Sack. Die Geräte dort sind eingepackt, da können Sie doch gar nicht gucken, wie die aussehen und verarbeitet sind.“ Am Ende nimmt das Ehepaar einen Gasgrill für etwa 300 Euro direkt aus der Ausstellung mit. „Prima, dann brauchen wir den nicht mehr zusammenzuschrauben.“ Menzel hört oft den Satz: „Ich habe da mal was beim Discounter gekauft.“ Und dann winkt er ab: „Dort kaufen Sie höchstens das Rapsöl, mit dem Sie den Rost zur Pflege einreiben.“ Vor 20 Jahren haben die Kunden noch Holzkohlegrills für 30 Mark gekauft. Heute zahlen sie mehr als das 20-fache dafür. Der Trend gehe zum Gasgrill. Menzel erklärt, warum: „Die Leute arbeiten viel, haben nicht so viel Zeit. Da ist so ein Gasgrill praktischer. Sie können sofort loslegen und müssen nicht auf die Glut der Holzkohle warten.“ Laut Baumarkt-Chef Jörg Viohl halte sich bei ihnen der Verkauf von Holzkohle- und Gasgrills momentan noch die Waage.

Gasflaschen, Holzspäne und Gewürze

Zwei Gasflaschen seien Pflicht, um nicht am Wochenende feuerlos zu sein, rät Mitarbeiter Menzel. „Neulich gab ein Kunde eine Flasche zurück, die war noch zu einem Viertel voll, weil er keine zweite hatte.“ Grundsätzlich ein positiver Nebeneffekt: Wegen des Leer-gegen-Voll-Tauschs kommen die Kunden regelmäßiger in den Markt. Und dann ist da noch das Zubehör rund um die Geräte. Da gibt es Kräuter, Gewürze und für den besonderen Räuchergeschmack die Holzspäne aus Fässern eines namhaften Whisky-Herstellers aus Tennessee. „Die können Sie auch im Gasgrill verwenden. Dafür tun Sie die in Räucherboxen, stellen diese auf den Rost.“ Bei geschlossener Klappe soll das dem Steak das ultimative Geschmackserlebnis bescheren.

Für den Grillhersteller Landmann in Osterholz-Scharmbeck macht der Verkauf von Zubehör inzwischen bis zu 25 Prozent Umsatzanteil aus. Überhaupt baut das Unternehmen, das es schon seit 1966 gibt, sein Sortiment vor allem im Premiumbereich aus. Ganz neu ist ein Kamado-Grill. Der sieht aus wie ein überdimensioniertes Osterei, ist aus Keramik und 130 Kilogramm schwer (siehe unten). Darin hält die Holzkohle stundenlang.

Grillgeräte für jede Lebenslage

Da das Unternehmen Grillgeräte für jede Lebenslage hat, ist der Kunde, der den „Tankstellengrill“ kauft, ebenso willkommen wie der Kunde mit der chrompolierten Outdoor-Gasküche. Landmann-Chef Andreas Schubert hofft: „Wer mit dem Tankstellengrill hantiert, kommt auf den Geschmack und entscheidet sich später für etwas Höherwertiges.“ Jeder also nach seiner Lebensart. Als schlechter Griller sollte sich der mit dem Dreibeiner auf keinen Fall fühlen. Schließlich kann er auch dort der „King of Kotelett“ sein. Bleibt nur noch die Frage, welchen Grill der Baumarkt-Verkäufer Thomas Menzel selbst daheim hat: „Überhaupt keinen. Ich lasse mich nur noch von Freunden zum Grillen einladen!“ Am besten natürlich von solchen, denen er das Gerät zuvor verkauft hat.