Mehrere Verletzte Auto fährt in Berlin Treppe zur U-Bahn hinunter

Ein Auto ist am Freitagabend die Treppe zu einer U-Bahn-Station in der Bernauer Straße in Berlin hinuntergefahren, mehrere Menschen wurden verletzt.