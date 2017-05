Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Fahrer offenbar betrunken Auto rast in Fußgängergruppe in New York

Am Times Square in New York ist ein Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren. Die Feuerwehr meldet einen Toten und zwölf Verletzte. Es scheint kein Terroranschlag gewesen zu sein.