Natürlich ist die Wirkungsmacht dieser Zeitung auch und gerade für Journalisten eine Versuchung, der zu widerstehen schwierig ist, findet Hendrik Werner. (dpa)

Die „Bild“ sei „eine große Kanone, die man verantwortungsvoll handhaben muss“, sagte der Publizist Stefan Aust vor fünf Jahren, als sich der Geburtstag des Blattes zum 60. Mal jährte.

Diese Bemerkung umreißt trefflich Chancen und Risiken eines bunten, lauten und penetranten Organs, das Axel Springer als „gedruckte Antwort auf das Fernsehen“ verstanden wissen wollte – und das heute als stilbildend für die Rhetorik des multimedialen Zeitalters gelten darf: Längst sind marktschreierische Aufmachungen, zugespitzter Stil, personalisierte Nachrichten zwischen Aufklärung und Stimmungsmache sowie ein zur Flapsigkeit neigender Alltagsjargon auch in seriösen Publikationskanälen hierzulande gang und gäbe.

Überdies sind Dada-Schlagzeilen wie „Der Mond ist jetzt ein Ami“ und „Wir sind Papst“ sowie subversives Layout à la „Der Umfaller“ zu festen Größen im kulturellen Gedächtnis avanciert.

Sanfte Ermahnungen

Wer will bei derart kolossalen Kalauern noch in kritischer Absicht anmerken, dass man die Zeitung mit den großen Überschriften unbedingt gerade zu halten habe, auf dass kein Blut herauslaufe? Wer will noch ernstlich monieren, dass „Bild“ zuerst mit dem Toten gesprochen und das sogenannte Witwenschütteln hierzulande zu einzigartiger Blüte geführt habe?

Tatsächlich ist die „Bild“ nicht mehr das, als das sie über Jahrzehnte angefeindet wurde: Das nackte Mädchen von Seite 1 ist längst entsorgt, und der sogenannte Investigativjournalist Günter Wallraff ist bei RTL für Krawumm-Scoops zuständig, die sich selbst bei „Bild“ kaum jemand getraut hätte, als er 1977 in der Hannover-Redaktion für zwei Monate Hans Esser war.

Selbst die alle Jahre wieder lancierten Rügen des Presserates klingen wie sanfte Ermahnungen eines verhaltensauffälligen, aber sympathischen Schülers, den man nicht mehr wird ändern können. Deutschlands auflagenstärkste Tageszeitung, gegen die sich 1968 Studentenproteste unter dem Kampfruf „Enteignet Springer!“ richteten, polarisiert dennoch wie kein anderes Medium.

Faszinierende Machtfülle

Eine unentschiedene Haltung zu ihr scheint schwierig, wenn nicht undenkbar. Das liegt an einem publizistischen Einfluss, der seinesgleichen sucht. Nicht von ungefähr gab Bundeskanzler Schröder seinerzeit zu Protokoll, zum Regieren brauche er „Bild“, „BamS“ und Glotze.

Doch so faszinierend die Machtfülle der zwischen Affirmation und Enthüllung, Boulevard und Vierter Gewalt mäandernden Zeitung ist, so gefahrvoll ist es, auf ihrem Nimbus surfen zu wollen. Es gilt ein Bonmot des Springer-Chefs Döpfner: Wer mit ihr im Aufzug nach oben fährt, fährt mit ihr auch wieder nach unten. Denn „Bild“ baut auf, demontiert aber auch. Diese Erfahrung mussten karrierefixierte Männer von Ronald Schill bis Christian Wulff machen.

Am 24. Juni erreicht die „Bild“-Zeitung das Rentenalter, ohne daraus Konsequenzen ziehen oder altersmilde werden zu wollen. Zum 65. Jubiläum ist eine neue Kampagne lanciert worden, die diesmal nicht suggestiv auf Haltungen zielt („Bild dir deine Meinung“), sondern erstaunlicherweise auf Leserbestandswahrung: „Immer verlässlich“ lautet das Leitwort, das über dem jahrzehntelang bedeutendsten Verkaufskanal des Blattes prangt: dem Kiosk.

"Mach die Tür zu, sonst sehe ich nach, ob es sich lohnt"

Tatsächlich wird die Kaufzeitung längst von opulenten Online-Offerten flankiert, die den gravierenden Auflagenverlust abfedern – und dem frühzeitigen Sprung des Medienkonzerns in die digitale Ära ein Fundament gegeben haben, das sich rechnet. Auch das verdient Respekt, zumindest in kaufmännischer Hinsicht. Der Autor dieses Textes verdankt der „Bild“ das lernintensivste Praktikum seines Lebens – und die Erkenntnis, dass sich Theaterkritik auch in 30 Zeilen üben lässt.

Als er während seines Springer-Volontariats in Rom den gealterten Schwerenöter Helmut Berger traf, der ihm prompt gen Toilette nachstieg, war „Bild“ das einzige Blatt im belieferten Zeitungspool, das die Eskapaden des vormals schönsten Mannes der Welt getreulich nachbuchstabierte („Mach die Tür zu, sonst sehe ich nach, ob es sich lohnt“). Natürlich ist die Wirkungsmacht dieser Zeitung auch und gerade für Journalisten eine Versuchung, der zu widerstehen schwierig ist.

Bei späteren Reportagen für das Reiseressort in Ras al-Khaimah und Montenegro öffneten sich Türen und Münder, die sonst verschlossen geblieben wären. Dieses Mehr an Information ist – einstweilen – auch eine Bastion gegen den Bedeutungsverlust von Printmedien. Kein Wunder, dass „Bild“ in der Meinungsbranche Pflichtlektüre ist. Bei aller Ambivalenz.