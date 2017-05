Kindersitze sollten nicht allein mit sogenannten Isofix-Gurten im Fahrzeug befestigt werden, warnt das Kraftfahrt-Bundesamt. (dpa)

Das KBA habe festgestellt, dass bei einem Unfall mögliche Verletzungen der Kinder durch die Verwendung dieser Isofix-Gurte "in ihrer Schwere erhöht" werden, wie das Bundesamt am Donnerstag in Flensburg mitteilte. Eine Sprecherin verwies auf entsprechende Testergebnisse. Daher solle "von der Verwendung abgesehen werden".

Die Isofix-Gurte werden laut KBA von verschiedenen Anbietern im Internet verkauft. Da diese Anbieter ihren Firmensitz überwiegend in Fernost hätten, könne das KBA die Käufer in Deutschland nicht ermitteln. Deshalb habe sich die Behörde dazu entschlossen, die Öffentlichkeit zu informieren. (wk)