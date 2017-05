Carolin Kebekus setzt sich mit dem neuen Video von Bibi Heinicke musikalisch auseinander. (dpa)

Seit Anfang Mai hat das Musikvideo "How it is (wap bap...)" von Youtube-Star Bianca "Bibi" Heinicke auf Youtube über 36 Millionen Aufrufe, und davon über zwei Millionen Dislikes. Lediglich 340.000 User drückten den Daumen nach oben.

Mit dieser Statistik schaffte es Bibi, die mit ihrem Kanal "Bibis Beauty Palace" bekannt wurde, in die Top 10 der schlechtesten Youtube-Videos weltweit ("Most disliked Youtube-Video"). Damit zog sie an Weltstars wie US-Sängerin Miley Cyrus oder Nicki Minaj vorbei und belegt aktuell Platz sechs. Angeführt wird die Liste seit 2010 von Justin Bieber featuring Ludacris und dem Lied "Baby".

Als wäre das nicht schon genug, legt nun Carolin Kebekus noch einmal nach: Die deutsche Komikerin nahm sich des Songs von Bibi an und parodierte ihn. Denn die "Generation Youtube" wird 18 - die jungen Menschen, die mit der Videoplattform aufgewachsen sind, dürfen dieses Jahr wählen. Kebekus widmet ihnen daher einen schonungslosen Song zum Thema Politikverdrossenheit.

Als Vorlage für "Nix Drin (Dawaniewasda)" diente "How it is (wap bap...)". Darin singt Kebekus: „Es ist so weit, ich bin 'ne Frau – auch ohne Arztattest.“ Oder: "Die Abkürzungen raff ich nicht - CDU und SPD. Wofür soll denn die hier stehen? G-R-Ü-N-E?" Weiter heißt es: „Mach' mit, lass das Denken sein. Mach' mit, dann bin ich nicht allein. Mach' mit, will nicht die Blödeste sein… Und alle folgen mir!“

Seit Dienstagabend hat das Youtube-Video um die 200.000 Aufrufe.

Aber hören Sie selbst:

Und hier das Original der Selfie-Queen Bibi zum Vergleich: