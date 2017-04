Alena Gerber ist stolz, dass man endlich eine richtige Kugel sieht. (Screenshot Instagram/Alena Gerber)

Das Model postete ein Foto auf Instagram, das sie im fünften und siebten Monat zeigt. Dazu schreibt sie: „5. Monat vs. Jetzt! Ich weiß noch, dass ich ernsthaft dachte, man würde ein Bäuchlein auf dem linken Bild erkennen. Ich war so stolz auf mein kleines 5-Monate-Bäuchlein. Aber nun, knapp 3 Monate später, bin ich echt dankbar, dass jetzt wirklich was zu sehen ist.“

Okay, vielen werden sich insgeheim gedacht haben: „Die Glückliche, so sehe ich nach dem Weihnachtsessen aus.“ Die Kommentare ließen natürlich nicht lange auf sich warten, viele sind eben erstaunt, wie zierlich Alena Gerber trotz Schwangerschaft noch aussieht: „Ich bin im siebten Monat schon geplatzt“, „Ich sah damals mehr fett, als schwanger aus“ oder „So sah ich im 4. Monat aus“ heißt es da.

Scheint so, als habe Alena Gerber einfach das große Glück, dass die Extra-Kilos ihre Model-Figur in Ruhe lassen und sie während der Schwangerschaft wirklich nur am Bauch zunimmt. Die Hauptsache ist eh, dass es dem oder der Kleinen gut geht. Was es wird, hat Gerber noch nicht verraten.