Vorweg, ein Wolf ist in der Regel ein scheues Raubtier. Es wird dem Menschen eher aus dem Weg gehen, als sich zu zeigen. Sollten Sie doch auf ein Tier stoßen, erkennen Sie einen Wolf an folgenden Merkmalen.

Daten und Fakten

So schnell wie ein fahrendes Auto in der Stadt und ständig auf Achse. Wölfe sind faszinierende Tiere mit sehr geschärften Sinnen.

Spitzengeschwindigkeit: 45 bis 50 km/h

Streifzüge pro Tag: bis zu 75 Kilometer

Kann ein Tier auf 270 m gegen den Wind riechen

Ausgezeichnete Nachtsichtigkeit

Blickwinkel: 250° (Mensch: 180°)

Hört Töne bis 40 kHz (Mensch: 20 kHz)

Kann andere Wölfe auf einer Distanz von bis zu neun Kilometern hören.

So klingt ein Wolf

Gerade bei Vollmond recken Wölfe ihren Hals in Richtung Himmel und heulen den Himmelskörper an - so heißt es zumindest. Tatsächlich heulen Wölfe im Spätwinter vor allem häufig, um soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, verrät Micha Dudek, Tierökologe und Wolfsexperte, im Interview mit dem Hamburger Abendblatt. Im Februar und März beginne nämlich ihre Paarungszeit. Hören Sie hier Wolfsgeheul.

Das ähnliche Erscheinungsbild kann uns täuschen. Ist es gar kein Wolf, sondern ein Tamaskan, ein Alaskan Malamute oder doch ein Tschechoslowakischer Wolfhund? Selbst Experten sind nicht immer auf den ersten Blick sicher, welches Tier sie vor sich haben. So ähnlich sehen einige Hunderassen dem Wolf:

Wolfssichtungen in Deutschland:

Hier wurde Canis lupus bereits überall gesichtet.

