Schön luftig: Auf Instagram präsentieren sich diverse Leute im Wassermelonen-Kleid, wie hier Instagrammerin aidacepele. (Instagram/ aidacepele)

Endlich Sommer! Endlich wieder draußen sein, auf die Breminale gehen, am See oder in der Innenstadt Sonne tanken und die Winterjacke in den Schrank hängen.

Ein neuer Social-Media-Trend vereint all diese Dinge: Das Wassermelonenkleid geht viral.

Dabei handelt es sich um eine geschickte Montage: Man schneidet aus einem Stück Wassermelone ein Kleidungsstück aus und lässt es den Fotografen so vor die Linse halten, dass es wirkt, als würde man sie anhaben. Wie der Trend entstanden ist, ist nicht bekannt. Zunächst fanden sich aber vor allem Babyfotos im Netz.

Und das Beste: Der Trend steht nicht nur Frauen.