Nach dem zweiten Hlabfinale stehen die Final-Teilnehmer des Eurovision Song Contest fest. (dpa)

Seit Montag haben wir Nutzer unserer Webseite gefragt, welches Lied ihnen am besten gefällt:

Platz 1 ging an Robin Bengtsson mit "I Can't Go On". Er tritt für sein Heimatland Schweden an und gilt, neben Francesco Gabbani aus Italien, bei den Wettanbietern als einer der Favoriten. Den zweiten Platz belegt die Französin Alma mit ihrem Lied "Requiem".

Norwegens "Grab the Moment" von Jowst kam auf Rang drei – ebenso wie sechs weitere Lieder: Armeniens "Fly with Me" von Artsvik, "Space" von Slavko Kalezić aus Montenegro, die Ballade "Verona von Koit Toome und Laura aus Estland, Jana Burčeskas "Dance Alone" als Beitrag Mazedoniens, Blanche aus Belgien mit "City Lights" und auch der deutsche Beitrag "Perfect Life" von Levina. Platz zehn belegt Israels Imri mit "I Feel Alive".

Klicken Sie hier, um sich die beliebtestens Songs noch einmal anzuhören und einen Überblick zu erhalten.

Die deutschen Beiträge haben nicht immer gut abgeschnitten. Wir haben die Lieder der vergangenen 20 Jahre zusammengefasst: