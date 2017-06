Ausgebrannt: der Grenfell Tower in London (Reuters)

Der katastrophale Brand in einem Londoner Hochhaus mit mindestens 79 Todesopfern ist von einem defekten Kühlschrank ausgelöst worden. Es habe sich nicht um Brandstiftung gehandelt, sagte Fiona McCormack von Scotland Yard vor Reportern am Freitag. Die Gebäudeverkleidung und Isolierung hätten unterdessen Sicherheitstests nicht bestanden.

Die offizielle Untersuchung der Brandursache bestätigte damit nun amtlich Vermutungen, die schon seit dem Brand in der Nacht zum Mittwoch vergangener Woche in den britischen Medien kursieren. Nach dem Brand des Hochhauses im Stadtteil Kensington waren sowohl die Behörden als auch das zuständige Bauunternehmen in die Kritik geraten. Die erst vor kurzer Zeit angebrachte Verkleidung des Gebäudes soll Berichten zufolge zur schnelleren Ausbreitung des Feuers beigetragen haben.

Emittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Die Polizei erwäge unter anderem eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Die Ermittler hätten Unterlagen von mehreren Organisationen beschlagnahmt, sagte McCormack. Die Behörde untersuche allgemeine Sicherheitsverstöße und Verstöße gegen den Brandschutz. Man sehe sich alle Unternehmen an, die am Bau und an der Sanierung des Grenfell Tower beteiligt gewesen seien, hieß es weiter.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte sich am Mittwoch zum ersten Mal öffentlich für Fehler der Regierung nach dem fatalen Brand entschuldigt. Verantwortliche hätten zu spät auf die Katastrophe reagiert, sagte sie während einer Debatte am Mittwoch im britischen Parlament. Überlebende hätten kaum Hilfe und Informationen bekommen. (dpa)