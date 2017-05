Der Blick auf das Smartphone sorgt für eine unnatürliche Haltung. (dpa)

Die allgegenwärtige Digitalisierung verändert unser Leben zunehmend: Unterwegs telefonieren, E-Mails checken, Informationen recherchieren – Smartphone und Tablet sind heute unsere ständigen Begleiter in vielen privaten und geschäftlichen Belangen. Nach einer Studie der Marketing-Agentur Tecmark greift ein Nutzer 214 Mal über eine Dauer von drei Stunden und sechzehn Minuten zu seinem Smartphone. Die Nutzerzahl mobiler Endgeräte in Deutschland wächst seit Jahren ebenso beständig auf nun 49 Millionen.

So ist das Straßenbild geprägt von Menschen mit zwischen Kopf und Schulter eingeklemmten Handys und über Displays gebeugten Köpfen. Doch die entsprechende dauerhafte Nutzung hat auch gesundheitliche Folgen, denn durch den nach unten geneigten Blickwinkel entsteht eine unnatürliche Haltung. Laut einer New Yorker Studie lastet der vier bis sechs Kilo schwere Kopf eines Erwachsenen bereits bei einer Neigung von etwa 15 Grad mit rund 13 Kilo zusätzlich auf die Halswirbelsäule. Beim Schauen aufs Display senkt der Nutzer seinen Kopf aber meist sogar um 60 Grad, und bis zu 27 Kilogramm wirken auf Nacken und Rücken.

Zahlen der Muskelbeschwerden und Fehlhaltungen steigen

Dementsprechend steigen die Zahlen der Muskelbeschwerden und Fehlhaltungen im Nackenbereich kontinuierlich an. Seit einigen Jahren sprechen wir daher vom Handynacken, welcher durch intensive Nutzung mobiler Geräte entsteht. Denn dabei kommt die normale Krümmung der Wirbelsäule in eine Streckhaltung, schlimmstenfalls in eine Kyphose, und führt zu einem frühzeitigen Verschleiß der Bandscheiben. Die wirtschaftlichen Folgen dieser noch relativ jungen Entwicklung sind derzeit noch unzureichend erforscht.

Wolfgang Panter (www.rammler.com)

Viele Arbeitnehmer bewegen sich überdies zu wenig und nehmen diese Verspannungen mit nach Hause. Dagegen helfen einige einfache Fitness-Übungen für Büro und Freizeit, beispielsweise isometrische Anspannungsübungen zur Lockerung der Nackenmuskeln und natürlich regelmäßiger Sport. Ebenso sind regelmäßige Ausgleichsbewegungen, beispielsweise öfter mal in die Ferne schauen, um Augen- und Nackenmuskulatur zu trainieren, zu empfehlen.

Grundsätzlich sollten bei der Nutzung der mobilen Geräte ergonomische Aspekte berücksichtigt werden, diese also möglichst hoch halten, spezielle Bildschirmhalterungen benutzen und für das dauerhafte Telefonieren Freisprecheinrichtungen und Headsets verwenden. Eine simple, aber wichtige Alternative gerade in der Freizeit ist auch, das Smartphone oder das Tablet einfach öfter mal auszuschalten.

Unser Gastautor ist Facharzt für Arbeitsmedizin und seit 1999 Präsident des Verbandes Deutscher Betriebs- und Werksärzte. Der 67-Jährige hat praktische Erfahrungen als Betriebsarzt der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) gesammelt.