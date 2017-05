Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer CDU-Diskussionsveranstaltung. (dpa)

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich nach dem Bombenanschlag in Manchester entsetzt geäußert. "Es ist unbegreiflich, dass jemand ein fröhliches Popkonzert ausnutzt, um so vielen Menschen den Tod zu bringen oder ihnen schwere Verletzungen zuzufügen", teilte die CDU-Vorsitzende am Dienstag mit. Ihre Anteilnahme gelte allen Opfern und Betroffenen sowie den Angehörigen in ihrer Trauer und Verzweiflung.

"Dieser mutmaßliche terroristische Anschlag wird nur unsere Entschlossenheit stärken, weiter gemeinsam mit unseren britischen Freunden gegen diejenigen vorzugehen, die solche menschenverachtenden Taten planen und ausführen", sagte Merkel demnach weiter. Den Menschen in Großbritannien versicherte sie: "Deutschland steht an Ihrer Seite."

Mindestens 22 Menschen starben und 59 weitere wurden bei der Explosion am späten Montagabend bei einem Popkonzert verletzt. Unter den Opfern waren auch Kinder. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein Mann einen Sprengsatz gezündet. Ob es ein politisches Motiv gibt, war zunächst unklar.

"Unschuldige Kinder und Jugendliche heimtückisch in den Tod zu bomben, ist so niederträchtig, dass einem dafür die passenden Worte fehlen", teilte Bundesinnenminister Thomas de Maizière mit. Er habe seiner englischen Kollegin sein Beileid übermittelt und ihr jegliche Unterstützung zur Bewältigung der Lage angeboten. "Wir stehen zusammen!"

Der französische Präsident Emmanuel Macron. (dpa)

Macron: Frankreich steht in der Trauer an der Seite der Briten

Auch Frankreich steht in der Trauer an der Seite der Briten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat "mit Entsetzen und Bestürzung" auf den Bombenanschlag in Manchester reagiert. "Er spricht dem britischen Volk das volle Mitgefühl und die Fürsorge Frankreichs aus, das in der Trauer an seiner Seite steht, mit einem besonderen Gedanken für die Opfer und ihre Familien", teilte der Élyséepalast am Dienstag in Paris mit. "Der Präsident der Republik wird mit der britischen Regierung und den britischen Truppen den Kampf gegen den Terrorismus fortsetzen." Der Élysée kündigte an, dass Macron später mit der Londoner Premierministerin Theresa May telefonieren werde.

Der französische Premierminister Edouard Philippe zog eine Parallele zu den Anschlägen der Pariser Terrornacht vom 13. November 2015, als der Konzertsaal "Bataclan" ins Visier genommen wurde. "Angesichts dieses abscheulichen Verbrechens möchte ich den Bürgern von Manchester und dem britischen Volk meine Trauer, die Solidarität des französischen Volks und seine unerschütterliche Freundschaft sagen", teilte Philippe mit. Er rief seine Mitbürger zur Wachsamkeit auf.

Putin: Russland will gemeinsam mit Großbritannien Terror bekämpfen

Kremlchef Wladimir Putin betonte ebenfalls die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Großbritannien im Kampf gegen den Terror. "Wir verurteilen dieses zynische, unmenschliche Verbrechen scharf", hieß es in einem Schreiben an die britische Premierministerin Theresa May dem Kreml zufolge am Dienstag in Moskau. "Wir rechnen damit, dass die Drahtzieher einer angemessenen Strafe nicht entkommen werden." Moskau wolle sowohl auf bilateraler Ebene mit London zusammenarbeiten als auch im Rahmen breiter internationaler Bemühungen.

Promis bekunden Mitgefühl via Twitter

Unter dem Hashtag #Manchestermissing suchen Angehörige und Freunde nach dem Anschlag im Internet nach Vermissten. Vor allem Fotos von Kindern und Jugendlichen wurden bis Dienstagmorgen bei Twitter gepostet.

Auch einige Stars teilten Vermisstenanzeigen, darunter die US-Sängerin Pink, die auch ihr Mitgefühl bekundete.

Die Popsängerin Ariana Grande war angesichts der Ereignisse "am Boden zerstört". "Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte", schrieb die 23-Jährige auf Twitter.

Kollegen wie Justin Timberlake und Christina Aguilera zeigten sich entsetzt. In Manchester boten Anwohner den Betroffenen Unterschlupf an; bei Twitter gab es dafür den Hashtag #roominmanchester.

Die Explosion bei dem Ariana-Grande-Konzert löste weltweit Betroffenheit aus. "Entsetzliche Nachrichten aus #Manchester!", schrieb auch Außenminister Sigmar Gabriel am Dienstagmorgen auf Twitter. "Unsere Gedanken sind jetzt bei unseren britischen Freundinnen und Freunden. United we stand."

"Wir stehen zusammen", hieß es auch in einem Tweet vom Bundesinnenministerium.

Der aus Manchester stammende frühere Oasis-Sänger Liam Gallagher (44, "Wonderwall") hat den Anschlagsopfern und ihren Familien sein Mitgefühl ausgesprochen. Er sei "total geschockt und absolut am Boden zerstört" über die Ereignisse in der Stadt, schrieb Gallagher auf Twitter. Er sende "Liebe und Licht" an alle Betroffenen.

Auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den tödlichen Anschlag scharf verurteilt. "Der Terror ist eine weltweite Bedrohung und die aufgeklärten Staaten müssen ihn gemeinsam besiegen", sagte der Regierungschef nach Angaben seines Büros. "Ich spreche den Familien der Ermordeten mein Beileid aus und wünsche den Verletzten eine rasche Genesung." (dpa/isc)