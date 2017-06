Über den Bachelor habe ich mich an dieser Stelle als Erstes aufgeregt. Deshalb habe ich mich jetzt auch mit der Bachelorette verabredet. Soll ja schließlich eine aufregende Frau sein. Also ab aufs Sofa, Chipstüte geöffnet und das Bildungsprogramm bei RTL eingeschaltet.

Jessica Paszka muss sich als Bachelorette 2017 mit balzenden Schmalzbacken herumschlagen. Aber sie wollte es ja so. (dpa)

Jedenfalls dachte ich, dass ich hier mal lernen kann, wie echte Männer so rangehen bei Frauen. Doch Pah – echte Männer! Ich bin erschüttert. Die Typen, die da um die gute Bachelorette Jessica herumscharwenzeln, sehen aus, als ob sie noch letzte Woche zusammen mit ihren Muttis in die Disco gegangen wären. Wenn man mir gesagt hätte, dass das Kandidaten für die Ehe für alle sind, ich hätte keine Sekunde gezweifelt.

Jessica tut mir schon nach wenigen Minuten leid. Hey Mädchen, möchte ich ihr zurufen, schmeiß die Dandys raus und guck‘ dir „Die Expendables“ an. Mach dazu eine Dose Schmieröl auf, um den (gefühlt bis in mein Wohnzimmer reichenden) Geruch nach Babyöl aus der Nase zu kriegen.

Tut sie natürlich nicht, die Arme, sie muss sich weiter mit diesen Schmalzbacken abgeben. Mit David zum Beispiel. Ist Schlagzeuger in einer Metalband, erfahre ich. Doch David jammert schon, als er beim Grillen (von Marshmallows, meine Güte!) etwas Rauch ins Gesicht kriegt. Was würde der bloß machen, wenn er mal bei Rammstein aushelfen müsste? Und Sebastian kommt’s fast, als Jessica ihm am Bart rumfummelt - um dann ganz schnell zusammenzuschrumpfen, als sie ihm offenbart, dass ihr sein Gesichtsschutz zu lang ist.

Eine "Challenge"

Echt bedauernswert wird es, wenn die Jungs witzig sein wollen. Er habe kein Problem damit, mal versaut zu sein, kommentiert David (schon wieder David) das Rumgekrieche im Sand bei einer pseudo-militärischen "Challenge". Okay, denke ich, wenigstens mal ein bisschen sexuelle Konnotation. Aber weit gefehlt: Der Mann schiebt schnell hinterher, dass er natürlich nur versaut "im positiven Sinne" meint und "nicht das andere Versaute".

Es wird noch schlimmer. Johannes, bei dem ich mich frage, wie oft er wohl seine hippen Strähnchen nachfärben lässt (und warum er fast jeden Satz mit "hey" beginnt), lädt zur mitternächtlichen Aussprache. Er beichtet ausgewählten Mitbewerbern, dass er am Abend zuvor mit Jessica geknutscht hat. Nun würde doch wohl jeder Mann, der auf dieselbe Braut scharf ist, den Erstküsser fragen, wie’s denn so war. Mit Zunge? Mit Anfassen? Ist noch mehr gelaufen? Aber falsch! Die Heinis reagieren, als ob sie Mitglieder im Club der Verklemmten sind: Sie schimpfen den armen Johannes aus: Nein, oh Gott, Küssen tut man doch nicht beim ersten Mal! David mault tatsächlich, dass Jessica nicht sein Typ Frau wäre, wenn sie hier "mit jedem Typen rumknutschen würde". Mann, gönn' der Frau doch mal ein bisschen Spaß! Nun könnte man für den Blechtrommler hoffen, dass er dabei zumindest gedacht hat: Mist, warum war der Macker schneller als ich? Doch, genau: wer schon über ein bisschen Rauch jammert, der kann diese Hoffnung nur enttäuschen.

Zickenkrieg mit Kraftausdrücken

Und, ich wollte es kaum glauben: Auch Männer können Zickenkrieg! Sebastian bezeichnet Manuel als „kleine Fotze“! Huch, was für ein Kraftausdruck. Und dann gab's noch diese Sprüche für das Guinnessbuch der Versager: „Hier steht man vor einer Frau und hat kleine Eier.“ "Ich bin nicht negativ aufgefallen." Ja, aber auch nicht positiv!

Was noch fehlt sind, klar, grundlegende Erkenntnisse der jahrhundertelangen Frauen-Erforschung. Und ich werde nicht enttäuscht: Man kann nicht in den Kopf einer Frau reingucken, höre ich. Ach! Ja, da scheitern selbst diese Möchtegern-Frauenversteher in ihren Hochwasser-Anzugshosen (die wahrscheinlich noch von der Konfirmation stammen).

Es ist die dritte Nacht der Rosen, und René und Manuel werden mir dann wider Erwarten doch etwas sympathisch: Als sie Jessica offenbaren, dass sie keine Rose von ihr haben wollen. Yeah, welcher Mann will schon eine Rose, wenn er auch eine Flasche Whisky bekommen könnte? Okay, bei den Schorses in dieser Sendung wäre auch eine Flasche Bodylotion angebracht – müsste noch nicht mal „for men“ sein.

Monchichi oder Meister Proper?

Niklas bräuchte jetzt eher eine Familienpackung Kleenex. Denn er heult fast, weil er nicht sofort eine Rose gekriegt hat. Aber immerhin: Der Niklas (bei dem ich mich nicht entscheiden kann, ob er mich an einen Monchichi oder einen weichgespülten Meister Proper erinnert) bekommt die vorletzte florale Gabe, die die Pseudo-Amazone zu vergeben hat (die Rosen sind langstielig, RTL hatte schon immer ein Gespür für visuelle Anspielungen).

Johannes hat auch schon geschlottert, weil er von seinem Schmatzer mit Jessica erzählt hat, bekommt dann aber doch die letzte Rose. Ob Jessica dabei an den schönen Spruch von der Nase eines Mannes gedacht hat?

Ein Versprechen

Vor dem Finale gab’s nochmal Werbung, um die Spannung zu erhöhen (und die Kassen von RTL weiter zu füllen): das Balz-Bildungs-Format Bachelorette wird präsentiert von Fiat 500. Was sonst? Ferrari? Nein, so ein rollender Schuhkarton passt als typisches Frauenauto wunderbar zu allen Akteuren dieser Reality-Seifenschau.

Am Ende bilanziert die immerhin von der Bachelor-Kandidatin zur Dompteurin einer Horde von Weicheiern aufgestiegene Jessica einen „turbulenten Abend“ (offenbar hat sie das Turbulent-Verständnis der Tele-Tubbies). Und es gibt ein Versprechen: „Die Dates werden härter.“ Oha, wer weiß, vielleicht müssen die Typen beim nächsten Mal eine Flasche Bier auf Ex austrinken. Oder die Rosen selbst pflücken und dabei böse Verletzungen riskieren.

Ist mir egal – ich sage tschüss Bachelorette. Auf Nicht-Wiedersehen. Zum Glück habe ich alle "Expendables"-Filme im Regal. Muss schließlich mein Männerbild wieder zurechtrücken.

