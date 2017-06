Die Lochis im Dezember 2016 bei der José Carreras Gala in Berlin. (picture-alliance/dpa)

Die Lochis kommen ins Fernsehen: Roman und Heiko Lochmann steigen bei "Sturm der Liebe" im Ersten ein.

Ab Folge 2765, voraussichtlicher Sendetermin: 7. September 2017, sind die beiden Brüder für acht Folgen als Johannes und Leopold Sendler in der Produktion zu sehen. Das teilte das Erste am Mittwoch mit. In ihrer Rolle kommen die beiden YouTube-Stars für ein Praktikum als Pagen in das Fünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof". Doch statt ihre Aufgaben dort ernstzunehmen, wollen die beiden lieber als Musiker groß rauskommen und kosten ihren Betreuer Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer) viele Nerven.



"Wir spielen uns in gewisser Weise selbst, aber doch anders - das wird sicher eine spannende Erfahrung für uns", so Roman und Heiko Lochmann. Bekannt wurden die Lochis mit ihrem YouTube-Kanal. Durch ihre Mischung aus Songparodien, eigener Musik und Sketchen haben sie seit 2011 rund 2,4 Millionen Abonnenten gewonnen. 2015 waren sie mit der Komödie "Bruder vor Luder" erstmals im Kino zu sehen. Im August 2016 veröffentlichten sie ihr Debütalbum "#Zwilling". (dpa)