Dieses Bild hat Thomas Geffe am vergangenen Samstag getwittert. (dpa)

Viele Radfahrer ärgern sich über geparkte Autos auf Fahrradwegen - ein Twitter-Nutzer hat den Spieß nun umgedreht und damit einen kleinen Internet-Hit gelandet. Er postete ein Foto von einem verwaisten Rad, das mitten auf einer Straße steht. Auf einem Zettel ist für herannahende Autofahrer als Begründung zu lesen: "Nur kurz zum Bäcker". Das Posting vom Samstag wurde bis zum Dienstag mehr als 2000 Mal mit "Gefällt mir" markiert und über 1000 Mal geteilt.

Bei dem Twitternutzer handelt es sich um Thomas Geffe, der in Köln für die "Gute Wählergruppe Köln" politisch aktiv ist. Ihm sei die Idee am Samstagmorgen gekommen, als er auf seinem Kühlschrank ein Stück Karton habe liegen sehen. Da habe er einen Stift genommen und einen gängigen Witz in der Radfahrer-Community einfach mal in die Tat umgesetzt. Da sei man nämlich Entschuldigungen wie "Kurz zum Bäcker" von den Autofahrern gewohnt. "Und politisch tut sich da nicht so viel", sagte Geffe. Bei Beschwerden heiße es bei Polizei oder Ordnungsamt oft, dass man ja mit dem Rad noch vorbeikomme.

Er habe mit der Aktion "die Absurdität der gängigen Entschuldigung von Autofahrern beim Parken auf Radstreifen" verdeutlichen wollen, sagte Geffe im Gespräch mit "waz.de." Das Rad habe er aber nur ganz kurz für das Foto so stehen lassen. (wk/dpa)