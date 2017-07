"Game of Thrones" ist ein Serienhit aus den USA. (FR)

Achtung Spoiler zur 6. Staffel: In Königsmund bricht die Hölle aus. Cersei Lannister erobert den Eisernen Thron. Eine Explosion tötet den Hohen Spatzen, viele seiner Anhänger, Ser Loras Tyrell und auch Königin Margaery. Daenerys Targaryen macht sich endlich mit einer riesigen Schiffsflotte und ihren drei Drachen auf den Weg nach Westeros. Ihr Ziel: der Eiserne Thron, von dem ihre Familie einst vertrieben wurde. Und auch Arya Stark ist auf dem Weg zur Mauer, wo sie ihren Bruder und neuen König des Nordens, Jon Schnee, vermutet. So endete die sechste Staffel von "Game of Thrones".

Nach dem fulminanten Finale hat das Warten auf die Fortsetzung nun ein Ende. Ab Montag, 17. Juli, wird die neueste Staffel auch in Deutschland zu sehen sein. Die einzelnen Folgen laufen jeweils am Folgetag der Ausstrahlung in den USA (ab 16. Juli) bei Sky. Ab Dienstag kommen auch Amazon-Prime-Kunden sowie iTunes-Kunden auf ihre Kosten. Die Folgen sind allerdings nicht in den jeweiligen Paketen enthalten.

Am 21. Juni veröffentlichte der US-Sender HBO sehr zur Freude der Fans einen weiteren Trailer zur 7. Staffel. Innerhalb weniger Stunden wurde das zweiminütige Video über sechs Millionen Mal aufgerufen. Inzwischen wurde es über 22 Millionen Mal gesehen. (Stand: 17. Juli, 9.30 Uhr)

Darin zu sehen sind die Hauptcharaktere und natürlich die weißen Wanderer. Diese werden vermutlich in der neuen Staffel die größte Bedrohung für die Menschen darstellen. Aber auch der Kampf um die Krone geht weiter. Die Fans dürfen gespannt sein. "Kämpfe nicht im Norden", hört man Kleinfinger sagen, "oder im Süden. Kämpfe jeden Kampf, überall, immer, in deinem Kopf."

Die Reaktionen auf Youtube sind zum neuen Trailer weitestgehend positiv. Über 260.000 Likes stehen 8600 Dislikes gegenüber.

Ed Sheeran mit Lagerfeuer-Auftritt bei "Game of Thrones"

Musiker Ed Sheeran (26) hat in der neuesten Folge der Fantasy-Saga "Game of Thrones" einen musikalischen Gastauftritt hingelegt. In der am Sonntag in den USA ausgestrahlten Episode spielte der Brite einen namenlosen Soldaten, der am Lagerfeuer ein Lied anstimmt. Die zufällig vorbeireitende Arya Stark, gespielt von Maisie Williams, stellt fest: "Das ist ein schönes Lied. Das habe ich noch nie zuvor gehört", worauf Sheerans Charakter entgegnet: "Es ist ein Neues."

Der rothaarige Popstar ("Castle On The Hill", "Galway Girl") postete während der Ausstrahlung Bilder von den Dreharbeiten auf Instagram. Er selbst finde, die Szene sei "anständig" geworden. "Ich mag sie", sagte er vor einigen Wochen "Entertainment Tonight".

Ed Sheeran ist nicht der erste Musiker, der einen Gastauftritt in der berühmen Serie hatte. Auch "Of Monsters and Men", Coldplay-Mitglied Will Champion oder die Stimme von "Snow Patrol"-Sänger Gary Lightbody waren unter anderem zu sehen oder hören.

Erste Trailer zieht Millionen von Klicks

Auch der erste Trailer zur 7. Staffel sorgte schon für Millionen-Klickzahlen. Seit Veröffentlichung im Mai 2017 wurde das Video über 34 Millionen Mal angeschaut. (Stand: 17. Juli, 9.30 Uhr). (mit dpa)