Von der Mutter fehlte jede Spur Eine Mütze voll Küken

Ohne ihre verschwundene Mutter haben vier Entenküken den Weg ins Tierheim angetreten - geborgen allerdings in einem "Tiertransport der Extraklasse", wie die Polizei am Sonntag berichtete: In der Uniformmütze eines Beamten nämlich.