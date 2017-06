Sandra Maischberger diskutierte mit ihren Gästen über die Dokumentation „Auserwählt und ausgegrenzt – Der Hass auf Juden in Europa“. (screenshot ARD)

Die Schlüsselszene spielt sich nach etwa einer Stunde ab. Rolf Verleger, früherer Psychologieprofessor und ehemaliges Mitglied im Zentralrat der Juden, sagt, dass die Juden die Völkerrechtsverletzungen Israels nicht tolerieren könnten. Ahmad Mansour, in Israel aufgewachsener Extremismusexperte, fällt ihm ins Wort und fragt: „Wie kommen sie von den Juden zu Israel? Wieso machen sie die Juden verantwortlich für die israelische Politik?“

Diese Frage, zu der die Runde in der TV-Sendung „Maischberger“ erst gegen Ende ihrer Sendezeit durchdrang, wäre eigentlich die gewesen, die nicht nur im Mittelpunkt der Diskussion hätte stehen müssen. Auch die Dokumentation „Auserwählt und ausgegrenzt – Der Hass auf Juden in Europa“ hätte sich auf Fragen dieser Art, allein schon des Titels wegen, konzentrieren müssen.

Stattdessen beginnt der Film mit einer Rede von Mahmud Abbas vor dem Europäischen Parlament. In dieser unterstellte der palästinensische Präsident israelischen Rabbinern, die israelische Regierung zur Vergiftung der palästinensischen Wasserversorgung aufgerufen zu haben, was er hinterher korrigierte.

Mehr zum Thema Warum Judenhass gezeigt werden sollte Es ist beruhigend, dass in unserer vielstimmigen Mediengesellschaft ein Organ für Transparenz ... mehr »

Die Autoren des Films bringen sich auch selbst ins Spiel und erwähnen explizit, dass „wir manches nur verstehen, wenn wir nach Israel fliegen“. Folglich spielen weite Teile des Films eben dort und im Gazastreifen. Palästinensische Studenten und der ehemalige Chef des Geheimdienstes Lakam, Rafael Eitan, kommen zu Wort. Ebenso werden arabische Fernsehausschnitte gezeigt, die den verbreiteten Judenhass unter Muslimen belegen sollen. Historische Hintergründe werden recht ausführlich mit Archivaufnahmen erläutert. Das kann man machen. Dass der Auftraggeber dann aber zu Bedenken gibt, dass die Abmachung anders lautete, ist nachvollziehbar.

Um es klar zu sagen: Die Entscheidung, den Film nicht zu zeigen war dumm. Man hätte den vorhersehbaren Konflikt um diese Entscheidung intern moderieren müssen, statt ihn aussitzen zu wollen. Inhaltlich nachvollziehbar sind die vom WDR geäußerten Bedenken - zumal sie den Autoren nach WDR-Darstellung bekannt waren.

Der WDR bietet einen Faktencheck zum Film

Nun kann man natürlich sagen, dass man mit dieser Entscheidung einen Standard anlege, der bei vielen anderen Filmen nicht angelegt werde. Im Maischberger-Talk tat dies der Historiker Michael Wolffsohn. Er verwies auf Filme über Geert Wilders und Goldman Sachs. Dieses Argument ist aber denkbar schwach. Die Konsequenz kann doch nicht sein, den Film über handwerkliche Mängel, die im Kern übrigens von kaum jemandem angezweifelt werden, einfach hinwegzusenden. Wenn man einen Film, dessen journalistische Seriosität man infrage stellen kann, unter dem Hinweis sendet, dass andere Filme auch Fehler beinhalten, schadet man der eigenen Sache.

Der WDR entschied sich schließlich dazu, dem Film im Internet einen Faktencheck an die Seite zu stellen. Dieser gibt zu mehr als 20 Stellen im Film einordnende Hinweise. WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn sprach in der Sendung von „sieben Persönlichkeitsrechtsverstößen“ und „25 inhaltlichen oder journalistischen Mängeln oder Fehlern“. Der Film kritisiert NGOs, ohne diese Organisationen mit der Kritik zu konfrontieren. Auch wurden Interviews mit Experten, etwa mit der Linguistin Monika Schwarz-Friesel, offenbar in einem anderen Zusammenhang geführt, als sie schließlich gezeigt wurden.

Schwarz-Friesel sagt im Film über Antisemiten: „Sie sagen nicht Juden sind das Übel der Welt, sie sagen Israel ist das Übel der Welt.“ Im weiteren Verlauf wird aber nicht aufgezeigt, wo legitime Kritik an Israel aufhört und wo Antisemitismus anfängt. Zudem weist der WDR darauf hin, dass die Filmemacher die Wissenschaftlerin zu ihrer Studie zur „Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert“ interviewten, für welche „dezidiert antisemitische Schriftstücke“ untersucht worden seien. Dieser Hinweis fehlt im Film, wodurch der Eindruck entsteht, sie spreche allgemein über die Grenze zwischen Israelkritik und Antisemitismus.

Rolf Verleger, Jörg Schönenborn, Gemma Pörzgen, Ahmad Mansour, Michael Wolffsohn, Sandra Maischberger und Norbert Blüm diskutierten. (imago/Horst Galuschka)

Angesichts dieser komplizierten Ausgangslage schlug sich die Maischberger-Sendung recht gut. Unter anderen Voraussetzungen hätte das Paket aus Dokumentation und anschließender Diskussion zu einem Musterbeispiel für aufklärendes Fernsehen werden können. Doch natürlich bewegte sich die Diskussion in dem Minenfeld, in das Sender, Filmemacher und Außenstehende in den vergangenen Wochen geraten waren.

Der ehemalige CDU-Politiker Norbert Blüm kritisierte Israel wortreich für sein Verhalten gegenüber den Palästinensern und dass man schnell die böse Antisemitismus-Keule übergezogen bekomme, wenn man das tue, was er mache – und widerlegte sich selbst, denn die Keule kam nicht. Mansour berichtete, wie er als Jugendlicher mit Judenhass aufwuchs und diesen erst überdachte, als er begann in Tel Aviv „mit meinen Feinden“ zu studieren. Das war einer der wenigen authentischen Momente in der Diskussion. Die ehemalige Israel-Korrespondentin Gemma Pörzgen ärgerte so auch, dass sich viele, auch Journalisten, an Israel abarbeiten würden, die noch nie dort waren.

All das war interessant, doch der Film gibt doch eigentlich vor, die Frage zu untersuchen, ob der Antisemitismus in Europa zunimmt und wenn ja weshalb. Hier hätte man zum Beispiel darüber diskutieren können, warum es sein kann, dass auf einer Demonstration gegen den Gaza-Krieg 2014 in Frankfurt Hassparolen sogar über Polizeimikrofone verbreitet wurden. Demonstranten hatten dort die Überforderung der Polizisten ausgenutzt und unter dem Vorwand, beruhigen zu wollen, Zugang zu einem solchen Lautsprecher bekommen.

Unter dem Strich haben der Film und die anschließende Diskussionssendung eine große Chane vertan.