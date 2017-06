Ein letztes Mal "Circus Halligalli": Klaas (links) und Joko mit Palina Rojinski (dpa)

Sie wollten aufhören, wenn es am schönsten ist: Das betonten die Spaßmacher Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Dienstag in ihrer letzten Folge von „Circus HalliGalli“ immer wieder. Und am Ende wurde es richtig emotional.

Joko und Klaas eröffneten die letzte, 136. Ausgabe, ihrer Show mit einem Rückblick auf Pupsspray, auf vorgelesene Porno-Titel oder auf Trunkenheit vor laufender Kamera. Untermalt waren diese Szenen mit melodramatischer Filmmusik. Unter Standing Ovations begrüßte das Studio-Publikum die beiden Moderatoren, die mit ihrer Art erfrischend anders waren als vieles, was es im deutschen Fernsehen vorher gab.

Schlechte Einschaltquoten

Dabei, so ehrlich muss ein Rückblick sein, erlebte die Sendung ihren wahren Höhepunkt erst, als ihr Ende längst besiegelt war. Im März dieses Jahres schafften Joko und Klaas, was zuletzt nur Jan Böhmermann gelungen war: Sie tricksten die Veranstalter der "Goldenen Kamera" aus und offenbarten deren Käuflichkeit. Denn sie schickten ein Ryan Gosling-Double zur Verleihung des Fernsehpreises, das den Preis den Komikern widmete und von der Bühne stürmte.

Dieser Coup konnte die beiden jedoch nicht mehr retten: Nach gut vier Jahren und 136 Folgen war am Dienstag nun Schluss. Einen Grund für ihr Aufhören haben Joko und Klaas zwar nicht genannt. Doch ihre Sendung hat nie besonders gute Quoten erreicht. Die erste Folge blieb mit 1,66 Millionen Zuschauern in all den Jahren ungeschlagen. Die vorletzte Folge am 6. Juni sahen nur 630.000 Zuschauer. Immerhin: Am Dienstag, zur Abschiedssendung, schalteten noch einmal viele ein: 10,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, wie ProSieben mitteilt.

Pubertäre Pimmel-Witze

Die Abschiedssendung selbst überrascht inhaltlich nicht. Die Witze sind wie immer: anzüglich, oft platt und pubertär. Gleich zu Beginn zeigt sich das: Klaas präsentiert eine "Heulbox", in die sich weinende Gäste zurückziehen könnten. Dass darin "so ein längliches Ding" und "eine Kleenex-Box" stehen, dürfe man jedoch nicht falsch verstehen, sagt er. "Das ist nur eine Taschenlampe!" Höhö, möchte man denken, unlustig.

Danach folgt der erste Einspieler: Besucher einer Kölner Schlagerdisko sollen sich die Gags, Spiele, Gäste und Musik für die letzte Sendung ausdenken. Joko und Klaas spielen, was diese Halbstarken in ihrem Jugendslang von sich geben. Schlau ist das, weil das den Druck nimmt, dass sie selbst etwas Phänomenales zum Abschied präsentieren müssen. Langweilig ist das, weil Diskobesucher nun einmal keine Gag-Schreiber sind. Oder waren die jungen Männer doch Mitarbeiter von ProSieben?

Nicht geklaut oder ergaunert: Joko und Klaas mit dem ganz legal gewonnenen Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Primetime". (dpa)

Was folgt, ist eine "Circus Halligalli"-Ausgabe, wie man sie all die Jahre kannte: Joko und Klaas in hässlichen Klamotten, Joko und Klaas reden übers "Saufen" und "Fickificki", Joko und Klaas begrüßen Gäste. Gekommen sind alte Bekannte wie Moderatorin Palina Rojinski oder Matthias Schweighöfer (der aus dem Halligalino-Kostüm hüpft). Selbsthumor beweisen die Komiker, indem sie in ihrer letzten Sendung die Kritik an sich selbst thematisieren: Der Musiker James Blunt trägt singend vernichtende TV-Kritiken vor.

Emotional wird es am Ende: Joko und Klaas trinken Whiskey und bedanken sich bei allen Unterstützern und dem Team. Und dann fängt Joko fast an zu weinen, sagt, dass die beiden unfassbar dankbar seien, jede Sekunde geliebt und genossen hätten. "Ich bin dir einfach ...", beginnt er. Doch sein Witzkumpane Klaas umarmt ihn einfach, ohne das letzte Wort abzuwarten. Die Sendung endet, wiederum nach dramatischer Musik, indem sich eine Tür schließt.