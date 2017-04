Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Kreis Herzogtum Lauenburg Feuerwehrmann entdeckt eigene Frau im Autowrack

Schrecklicher Einsatz: Ein Feuerwehrmann hat bei einem Einsatz im Kreis Herzogtum Lauenburg seine eigene Frau im Wrack eines Autos entdeckt. Sie war eine Stunde lang in dem Wagen eingeklemmt und war so schwer verletzt, dass sie wenige Stunden später in einem Krankenhaus starb, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der Familienvater werde derzeit vollkommen abgeschirmt.