Sie würden dabei von städtischen Mitarbeitern begleitet, sagte eine Sprecherin der Stadt am Mittwochmorgen. Es sei kein Problem, wenn jemand noch Wertgegenstände, Kinderspielzeug oder Kleidung aus seiner Wohnung holen möchte. Allerdings dürfe niemand mehr in dem Elf-Etagen-Haus bleiben.

Das zum Teil leerstehende Gebäude mit 86 Wohnungen und 70 Bewohnern war am Dienstag überraschend geräumt worden. Grund ist nach Angaben der Stadt ein mangelhafter Brandschutz, insbesondere angesichts brennbarer Bestandteile der Fassade. Zu der Evakuierung hatte sich die Stadt nach dem verheerenden Londoner Hochhausbrand entschieden. (dpa)

