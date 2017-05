Meredith (Ellen Pompeo, links) und Alex (Justin Chambers, rechts) sind zwei der Hauptcharaktere der Krankenhausserie. (picture alliance/dpa)

Zurzeit läuft in Deutschland die 13. Staffel von "Grey's Anatomy" auf Pro Sieben. Die Serie um die turbulenten Karrieren junger Ärzte, in der auch Ellen Pompeo, Justin Chambers und Chandra Wilson mitspielen, zählt zu den Hit-Serien des US-Senders ABC. Die Serie spielt überwiegend in dem fiktiven Grey Sloan Memorial Hospital in Seattle.

Die Drehbuchautorin Shonda Rhimes mit einem Emmy. (picture alliance/dpa)

Nun plant die Erfinderin Shonda Rhimes offenbar ein weiteres Spin-off zur beliebten Krankenhaus-Serie. Der Ableger soll laut mehrerer Medienberichte in einer Feuerwache in Seattle spielen und sich um das Leben und die Arbeit vom erfahrenen Captain bis zum neuen Rekruten drehen. Wer der Hauptcharakter wird, ist noch nicht bekannt. Vermutlich wird dieser in der 14. Staffel von "Grey's Anatomy" eingeführt. Gastauftritte aus dem Hauptcast sind möglich.

ABC plant die Ausstrahlung bereits zur Midseason 2018. Das heißt im Frühling oder Herbst. Dies gab der amerikanische Sender im Rahmen der Upfront-Präsentation bekannt.

Erster Spin-off von 2007 bis 2013

Bereits zwischen 2007 bis 2013 lief das erste Spin-off "Private Practice". Diese Serie drehte sich um den "Grey's Anatomy"-Charakter Addison Montgomery, gespielt von Kate Walsh. Diese verließ Seattle in Richtung Los Angeles und schloss sich einer privaten Praxis an.

Damit hätte die Drehbuchautorin Shonda Rhimes sechs Serien auf dem Sender ABC ("Grey's Anatomy", "Scandal", "How to Get Away with Murder", "Still Star-Crossed", "For The People" und eben das Spin-Off).