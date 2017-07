Bei Drogenkontrolle

Griechische Küstenwache schießt auf türkisches Frachtschiff

Die griechische Küstenwache sucht in der Ägäis nach Drogen und will einen türkischen Frachter kontrollieren. Der Kapitän hält nicht an, Schüsse fallen - der Frachter entkommt.