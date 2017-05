(Archiv) Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann informierte sich im April im Stuttgarter Daimler-Werk über Dieselmotoren. (dpa)

"Ich wohne auf dem Land, meine Frau muss weit zum Enkel fahren, ich habe auch einen Anhänger", sagte der Grünen-Politiker der "taz" vom Sonnabend zur Begründung. "Neulich habe ich für meinen Enkel eine Tonne Sand geholt: Da brauche ich einfach ein gescheit's Auto."

Die Grünen strebten eine emissionsfreie Mobilität an, betonte Kretschmann in dem Interview. Dieselautos sind im Zuge des VW-Abgasskandals wegen ihres Schadstoffausstoßes in die Kritik geraten. Privatleute kaufen seither spürbar weniger Fahrzeuge mit Dieselantrieb.

"Ich mache auch privat, was ich für richtig halte", erklärte der grüne Landeschef. Einschneidende Veränderungen wie die Abkehr vom Dieselmotor brächten Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Gefahr. "Wir brauchen ihn als Übergangstechnologie", sagte Kretschmann über den Dieselantrieb. (dpa)