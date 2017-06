Lustige Bilder mit bekloppten Sprüchen auf Seiten wie "Vong" haben die sozialen Netzwerke erobert. (Screenshot "Vong" / Instagram)

Der Wahnsinn greift um sich im Internet. Vong Sprache her. Nein, das ist jetzt kein Tippfehler. Die Empörten können ihre Schreibfedern und Faxgeräte ruhen lassen, das war Absicht. Wir betreiben Sprachkritik – oder eher Sprachkritikerkritik. Denn in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter geistern seltsame Sprachmuster umher. Der Fehlerteufel hat sich nicht nur eingeschlichen, sondern das Internet glatt erobert. Und die Nutzer haben ihn gekrönt.

Wer viel surft, winkt heute schon müde ab, wenn er Sätze liest wie „Was ist das für 1 Wetter vong Ungemütlichkeit her?“. Dieser Trend ist schon wieder völlig vorbei vong Trendigkeit her. Wenn Vodafone „vong“ auf Werbeplakate druckt, der Duden das Thema aufgreift und alle Medien über den „Netz-Trend“ berichten, mit Erklärungen wie: „Dabei wird in einem grammatisch falschen Nachsatz eine zusätzliche Information zur vorangestellten Phrase gegeben“ (Danke an „Giga Tech“) - dann lacht sich das Internet schon scheckig über den nächsten Witz.

Und der stellt sich sogar höflich vor: „Hallo, I bims der neue Netztrend.“ Mit diesem Text ist also auch der Anfang vom Ende dieser Phrase eingeleitet. Viele werden nicht traurig darüber sein. Wenn grenzdebile Gaga-Sprache das Netz erobert, wo bleibt da noch die Qualität der deutschen Sprache?, fragen sie. Verfall! Niveauverlust! Somit ist die Jugend von heute endgültig verloren und wird nie mehr richtig Lesen und Schreiben lernen. Richtig?

Falsch. Hallo, I bims Journalistin, und ich bevorzuge es, Satire von echter Unfähigkeit zu trennen. Wer ein Bild des Philosophen René Descartes mit dem Spruch „I denk also I bims“ versieht, ist nicht bekloppt, sondern genial.

Jedem dürften sich bei den täglichen Tipp- und Grammatikfehlern vieler Nutzer im Internet die Haare sträuben. Oft sind es offensichtliche Flüchtigkeitsfehler, manchmal wirklich mangelnde Bildung. Darüber kann man zu Recht besorgt sein, vor allem mit den Pisa-Testergebnissen im Hinterkopf. Ist ja auch traurig, wenn Jugendliche statt Bücher zu lesen auf Facebook, Instagram oder Snapchat rumhängen. Aber glaubt wirklich einer, sie würden die Satire nicht erkennen und sich davon das Gehirn zerbimsen lassen? Das ist doch unwahrscheinlich.

Der Gründer der Facebook-Satire-Seite „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“ (ohne N) wird oft als Verbreiter des Vong- und Bims-Kultes gefeiert. Der junge Mann, der unter dem Pseudonym „Willy Nachdenklich“ auftritt, hat die Sprachblüten nach eigenen Angaben von dem österreichischen Rapper Moneyboy übernommen. Er habe nie geahnt, dass er mit seiner Facebook-Seite einen solchen Hype befeuern würde, sagte er kürzlich in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

So oder so: „Willy Nachdenklich“ trat bereits im BR-Jugendformat "Puls" auf und bringt im Herbst dieses Jahres sein erstes Buch über die Kunstsprache heraus. Anschließend tingelt er mit Live-Auftritten durch die Republik. Kein Depp also. Bei Moneyboy kann man sich da weniger sicher sein, aber das ist ein anderes Thema. Das Netz treibt nicht den Verfall der deutschen Sprache voran, es will einfach nur Spaß haben. Und das muss doch noch erlaubt sein – vong Humor her.