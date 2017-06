Feuerwehr und Rettungskräfte kämpften unermüdlich gegen die ständig auflodernden Brandherde und retteten zahlreichen Menschen das Leben. Oft kamen sie aber auch zu spät und konnten nur noch Leichen bergen. (Rick Findler, imago/PA Images)

In all den Trümmern, der Asche und Verzweiflung wirkt das weiße Blatt Papier wie ein Hoffnungsschimmer, die Ecken zwar angekokelt und doch weitgehend unversehrt. „Ich kann mein Gefühl nicht beschreiben. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich habe viele Ideen und Pläne. Ich habe viele Träume, die ich verwirklichen will.“ Es ist der handschriftliche, herzzerreißende Brief eines Kindes, das im Grenfell Tower lebte – in jenem 24-stöckigen Wohnhaus in West-London, wo in der Nacht auf Mittwoch ein Inferno tobte.

Der Klotz ragte stundenlang wie eine riesige brennende Fackel in den Nachthimmel, selbst am Donnerstag schlugen noch Flammen aus einigen Fenstern. Ob das Kind mit den Ideen und Träumen überlebt hat oder zu den mindestens 17 Todesopfern gehört? Das ist genauso unklar wie die Ursache für den Brand oder das ganze Ausmaß der Katastrophe. Die Behörden gehen von einer weitaus höheren Zahl an Toten aus, da sich wohl rund 600 Menschen in der Schicksalsnacht im Gebäude aufhielten, aber die Suche nach Vermissten wurde zunächst aus Sicherheitsgründen unterbrochen.

Derweil laufen im Fernsehen den ganzen Tag die Suchmeldungen nach vermissten Bewohnern: die zwölfjährige Jessica, 20. Stock. Mohamed, 24. Stock. Khadija, 20. Stock. Gloria und Marco, 23. Stock. Zainab, 14. Stock. Hesham, 20. Stock. Dennis, 14. Stock. So geht das gefühlt ewig. Es ist qualvoll. Wer überlebt hat, schätzt sich glücklich und hat doch alles Hab und Gut verloren. Familienfotos, Erbstücke, Ausweise, Kleidung, viele trugen nur einen Pyjama, als sie aus der Flammenhölle flüchteten.

Londoner helfen, wo sie können

Hunderte Londoner strömten in die Gegend, brachten Decken, Kleider, Wasser, Essen und Babynahrung. „Die Anteilnahme und Unterstützung sind überwältigend“, sagte eine Nachbarin mit Tränen in den Augen. Mehr als eine Million Pfund an Spendengeldern wurden bereits gesammelt. Bei einer Mahnwache zündeten Trauernde Kerzen an, legten Blumen nieder – im Hintergrund das schwarze Gerippe, aus dem es noch immer qualmte. Viele der Überlebenden, die entweder bei Verwandten oder in Notunterkünften, in Moscheen oder Gemeindehallen übernachtet haben, kehrten am Donnerstag abermals in die Gegend zurück, blickten geschockt und verzweifelt auf die Ruine mit der verkohlten Fassade, wo einmal ihr Zuhause war.

Und in die Trauer mischte sich Wut. „Wie zur Hölle konnte das passieren?“, fragte das Boulevardblatt „Daily Mail“ stellvertretend für das ganze Land. Etliche Anwohner sind der festen Überzeugung, dass mangelnde Sicherheit das Desaster erst ermöglichte. „Es gibt dringliche Fragen zur Ursache dieser Tragödie, die dringende Antworten fordern“, sagte Bürgermeister Sadiq Khan. Er versprach eine „vollständige, unabhängige Untersuchung“. Die kündigte auch Premierministerin Theresa May an. Wenn aus dem Feuer Konsequenzen zu ziehen seien, würden Maßnahmen ergriffen.

Viele verweisen voller Ärger auf mangelnde Brandschutzmaßnahmen. So berichteten Zeugen etwa, keinen gebäudeweiten, lauten Rauchalarm gehört zu haben. Eine Sprinkleranlage fehlte zudem. Und weil der Brandschutz-Hinweis an die Bewohner lautete, dass sie im Fall eines Feuers außerhalb der Wohnung aus Sicherheitsgründen in ihren Apartments bleiben und nasse Handtücher unter die Türen legen sollten, verbrannten viele Menschen schlicht in ihren eigenen vier Wänden.

„Goodbye, ich werde es nicht schaffen“, schrieb eine Frau, die sich an die Empfehlung hielt, in ihrem Apartment auf die Rettungskräfte zu warten, an Freunde. Sie saß mit ihren drei Kindern in der Falle. Dichter, dunkler Rauch hüllte bereits das Treppenhaus ein. Andere ignorierten die Vorgabe – und überlebten. Aus Verzweiflung sprangen dagegen einige Menschen in die Tiefe oder ließen ihre Kinder aus dem Fenster fallen, um sie zu retten.

Kritik an den Eigentümern

Bereits am Morgen nach dem verheerenden Brand kam Kritik an den Eigentümern und lokalen Behörden auf. Die Bewohner-Vereinigung Grenfell Action Group etwa warnte mehrmals eindringlich vor Brandrisiken in dem Gebäude – und stieß wiederholt auf taube Ohren. Sie sei überzeugt, dass „erst ein katastrophaler Vorfall die Unfähigkeit und Stümperei unseres Vermieters“ ans Licht bringen werde, schrieb sie vor wenigen Monaten in einem Blog unter der Überschrift „Spiel mit dem Feuer“. Der Vermieter, die Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO), missachte Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, so der Vorwurf.