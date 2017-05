WESER-KURIER-Redakteurin Kristin Hermann hat am Montag in der Bremer Landesvertretung in Berlin den DRK-Medienpreis entgegengenommen. (Tom Maelsa/DRK)

„Ich weiß jetzt, wie schlimm es ist, seekrank zu sein und trotzdem arbeiten zu müssen; wie wichtig gutes Essen für die Stimmung an Bord ist, weil es manchmal die einzige Unterhaltung am Tag ist; wie lange es dauert, den Schmutz von dreckigen Schwimmwesten zu entfernen; wie es ist, so gut wie keine Privatsphäre zu haben. Ich weiß jetzt, was stundenlanges, manchmal tagelanges Warten bedeutet; wie es ist, mit zugekniffenen Augen die Küste nach Schlauchbooten abzusuchen und wie die Anspannung immer weiter wächst, wenn du keines davon findest. Ich weiß jetzt, was Teamarbeit bedeutet. Wie relativ alles andere für Menschen wird, wenn sie an Bord dieses Schiffs sind. Ich weiß jetzt, wie Verzweiflung aussieht, wie der Kampf um das eigene Leben Gesichtszüge verändert und wie sich die Schreie anhören, wenn man im Wasser panisch versucht, an etwas oder jemandem Halt zu finden. Ich weiß jetzt, wie gefährlich und manchmal tödlich die Kombination aus Benzin und Salzwasser für Menschen sein kann, wenn sich das Gemisch langsam an den Füßen und Beinen zu den Genitalien ätzt; wie die Narben von traumatisierten Frauen und Männern aussehen, wenn sie missbraucht oder gefoltert wurden. Ich weiß jetzt, wie Leichen riechen. Und wie Hoffnung aussieht.“

Mit diesen eindringlichen Zeilen beginnt die Reportage „Sie nannten mich Schwester“ von Kristin Hermann, die am 24. Dezember 2016 im WESER-KURIER erschienen ist. Es sind Zeilen, die den Leser packen, ihn nicht mehr loslassen – und zugleich sind es Zeilen, die schon andeuten, dass Hermann auf ihrer zweiwöchigen Reise eine Veränderung durchmachte: von einer Berichterstatterin zu einer Helferin.

Der Moment, in dem die WESER-KURIER-Redakteurin Hermann aus ihrer journalistischen Rolle fiel, ereignete sich auf einem Rettungseinsatz, während ihres zweiwöchigen Recherche-Einsatzes auf dem Flüchtlingsrettungsschiff „Aquarius“. Die Reporterin beschreibt ihn wie folgt:

„Das SOS-Team wirft alles ins Wasser, was schwimmen kann: Rettungswesten, Kanister, einen langen Schlauch, an dem man sich festhalten kann, wenn man es denn bis dorthin schafft. Ich höre die Schreie, sehe wie Menschen abtreiben oder sich kaum an den Schwimmhilfen halten können. Nach all den Stunden auf dem Meer sind sie dafür viel zu schwach. Ein kleiner Junge, vielleicht zehn Jahre alt, treibt bereits mit dem Gesicht unter Wasser im Meer. Es ist der Moment, an dem ich nicht weiß, ob ich der Sache wirklich gewachsen bin. An dem ich keine Tränen mehr zurückhalten kann und verzweifle, weil ich nicht helfen kann. Stattdessen stehe ich an der Reling und sehe zu, als sei es ein Film und nicht echt, was dort vor meinen Augen passiert. Es ist der Punkt, an dem ich für mich entscheide, dass ich nicht mehr nur dastehen und bloß fotografieren oder filmen kann. Dass es mich anwidert, den Menschen immer wieder die Kamera vors Gesicht zu halten, statt ihnen die Hand zu reichen und zu helfen.“

Die Hilfsorganisation SOS Méditerranée leitete die Mission, die Hermann begleitete, in Zusammenarbeit mit Ärzte ohne Grenzen. Es waren zwei Wochen, in denen Hermann an ihre Grenzen geriet, wie sie selbst sagt. Für ihre große Geschichte, die in Form eines achtseitigen Dossiers in der Zeitung erschien und als Multimedia-Reportage auf weser-kurier.de, wurde Hermann am Montagabend in der Bremer Landesvertretung in Berlin mit dem Medienpreis des Deutschen Roten Kreuzes ausgezeichnet.

Im Beisein von DRK-Präsident Rudolf Seiters und Bürgerschaftspräsident Christian Weber wurde der Preis übergeben, er ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert. Weber sagte, dass der Ehrenpreis dabei helfen solle, die Glaubwürdigkeit der Qualitätsmedien zu stützen. WESER-KURIER-Chefredakteur Moritz Döbler freute sich über Hermanns Auszeichnung: „Wir alle in Redaktion und Verlag sind richtig stolz: auf Kristin Hermann, ihre bewegende Reportage und diese tolle Auszeichnung.“

242 Einsendungen hatte die achtköpfige Jury zu sichten. Aus diesen wählte sie diejenigen aus, die ihrer Ansicht nach am besten die aktuellen sozialpolitischen Themen beleuchten, wie es das DRK formuliert. Moderatorin Maybrit Illner, die die Preisverleihung moderierte und Botschafterin des DRK ist, sagte: „Das Gewinnen hatte wenig mit Glück zu tun, sondern mit echter Hingabe und Talent.

Die weiteren Preise in den Kategorien Hörfunk und Fernsehen erhielten Jens Schellhass und Daniela Agostini. Schellhass hatte mit seinem Radio-Bremen-Feature „Die Illegalen“ einen Beitrag über Flüchtlinge, die ohne Aussicht auf Asyl, illegal in Deutschland leben, vorgelegt. Agostini hatte ihren vom SWR ausgestrahlten Film „Gute Pflege – eine Frage der Haltung“ eingereicht.

Der DRK-Kreisverband Bremen hat den Journalistenpreis 2004 ins Leben gerufen. Seither betreut der Kreisverband die bundesweite Ausschreibung. Bisher hat die ehrenamtliche Jury insgesamt 1784 Einsendungen bewertet.