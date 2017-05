Sie kümmern sich um unsere Essgewohnheiten, kontrollieren unsere Sportaktivitäten und sagen uns, wie viel Wasser wir täglich trinken sollten oder ob wir schon längst im Bett sein müssten. Die Rede ist hier nicht von eifrigen und ein wenig aufdringlichen Eltern, sondern von Fitness-Apps und Wearables. Die leichten, tragbaren Geräte und Applikationen, die sich laut Werbung um unser Wohlbefinden kümmern und ein bisschen wie ein zweites Über-Ich funktionieren sollten.

Mittlerweile gibt es sie in allen Formen und Farben: als intelligente Armbänder mit Smartphone- und Tablet-Apps, Videospiele oder Fitness-Armbanduhren. Nutzer können beispielsweise zwischen einem kurzen Sieben-Minuten-Work-out oder einem vollständigen, Rund-um-die-Uhr-Ernährungs-und-Fitness-Plan wählen. Es kann Spaß machen, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern, ist das Versprechen der Werbung. Doch eine Studie der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen mahnt: Fitness-Apps gehen oft mit Nutzerdaten alles andere als vertraulich und verlässlich um.

Die Studie umfasste zwölf Wearables-Geräte und die jeweiligen Fitness-Apps sowohl für iOS als auch für Android. Die Mehrzahl dieser Produkte sammelt weit umfassende Daten über die Gesundheit der Nutzer und sendet sie an den jeweiligen Anbieter. Nach Ansicht der Experten werden die Nutzer jedoch über die Verwendung ihrer Daten nicht ausreichend informiert. Neun Anbieter wurden von der Verbraucherzentrale deswegen abgemahnt. Auch Apple und Runtastic befinden sich darunter.

Was mit den Daten passiert ist unklar

Beispiele für die gesammelten Daten sind Pulsmessungen und Kalorienverbrauch sowie Schlafgewohnheiten. „Informationen wie diese lassen Rückschlüsse auf Fitness und Gesundheit von Verbrauchern zu“, erklärt Ricarda Moll, Referentin der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Die Studie beinhaltete sowohl technische Aspekte als auch Verbraucherumfragen.

Bei der technischen Überprüfung hat die Zentrale festgestellt, dass eine Kontrolle über die eigenen Daten bei der Nutzung von Wearable und Fitness-Apps für die Verbraucher kaum möglich ist. Die Mehrheit der Apps lässt auch Drittanbieter wie Analyse- und Werbedienste auf die oft sensiblen Daten zugreifen. Daten wie das Betriebssystem des Smartphones würden bei 16 von 19 Apps bereits an Drittanbieter gesendet, bevor die Verbraucher den Nutzungsbedingungen zustimmten, meldet die Verbraucherzentrale. Außerdem seien nur wenige der untersuchten Wearables vor ungewollter Standortverfolgung geschützt.

Auch über die Verwendung der Daten und ihre Bedeutung werden die Verbraucher meistens nur unzureichend aufgeklärt. Drei Unternehmen boten nur Datenschutzerklärungen in englischer Sprache. Sechs Anbieter behielten sogar das Recht, Änderungen in der Datenschutzerklärung vorzunehmen, ohne die Nutzer zu informieren. Fünf ließen sich die Möglichkeit offen, Daten im Falle einer Fusion oder Firmenübernahme weiterzugeben. Ein positives Ergebnis der Untersuchung war jedoch, dass alle Daten über eine sichere Https-Verbindung versendet wurden.

Solche Vorgänge spiegeln sich auch in der Wahrnehmung der Nutzer wider: Die Mehrheit ist über die Sicherheit ihrer Daten besorgt; rund 78 Prozent fühlten, dass sie keine Kontrolle über die online preisgegebenen Daten haben. Gleichzeitig fände rund die Hälfte der Nutzer in Ordnung, dass Wearable-Daten zur Überprüfung von Zeugenaussagen oder im Rahmen von Arbeitgeber-Bonusprogrammen verwendet würden. Der Erhöhung des eigenen Krankenkassentarifs auf Basis von Fitness-Daten würde jedoch nur eine kleine Mehrheit (13 Prozent) zustimmen.

„Es bestehen dabei mehrere Risiken: von einer einfachen, gezielten Werbungskampagne bestimmter Produkte hin bis zu Bewegungs- und Kundenprofilen“, sagt Gerrit Cegielka, Jurist bei der Verbraucherzentrale in Bremen. Zum einen gebe es die Frage, wie vertraulich die Anbieter mit den Daten umgehen. Zum anderen müsse man sich immer wieder vor Augen führen, dass die Geräte, auf denen die Informationen gesammelt oder gespeichert werden, unter bestimmten Umständen lesbar seien. „Zum Beispiel könnten mit Bluetooth-Verbindungen eventuell auch fremde Personen an die Daten herankommen.“ Zehn der zwölf getesteten Geräte ließen beispielsweise eine eindeutige Identifizierung des Wearables durch Dritte zu, als die Kopplung zwischen Gerät und Smartphone inaktiv war. Ein physisches Tracking durch Dritte könne somit unter Umständen nicht verhindert werden, sagt Cegielka. Möglich wäre beispielsweise, dass Betreiber von Einkaufszentren die Laufwege ihrer Kunden ohne deren Wissen oder Einwilligung tracken könnten.

Um bessere Entscheidungen bei der Nutzung von Fitness-Apps treffen zu können, fördert der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBZ) gesicherte Informationen über den Umgang mit persönlichen Daten. „Abhilfe kann eine öffentliche, nationale Online-Plattform schaffen, die hochwertige Gesundheitsinformationen und unabhängige Bewertungen digitaler Produkte aufführt“, sagt Kai Vogel, Leiter des Teams Gesundheit und Pflege beim VZBV. Krankenversicherungstarife, die finanzielle Anreize mit der dauerhaften, verpflichtenden Offenlegung von Daten verknüpfen, lehne der VZBV ab. Das könne zu einer Entsolidarisierung führen, weshalb die Schwächeren oder Älteren am Ende eventuell höhere Tarife bezahlen müssten. „Dieses Risiko dürfte momentan nur für private Krankenversicherungen bestehen“, sagt Cegielka, „aber wir wissen nicht, wie sich das gesetzliche System in Zukunft entwickelt.“

Verbraucher sollten sich über den Hintergrund der jeweiligen App informieren, rät der Experte, und die Datenschutzerklärung nachlesen. „Wie geht dieser Anbieter mit meinen Daten um, was erlaube ich ihm mit dem Unterzeichnen der Erklärung?“ Außerdem sei auch eine Koordination auf politischer Ebene wichtig. „Gerade befindet sich eine EU-Datengrundschutzverordnung in der Diskussion“, sagt Cegielka. Damit könnte man in der gesamten Europäischen Union eine einheitliche Regulierung erreichen. „Ich wünsche mir, dass dieses Problem und die Rechte der Verbraucher in dieser Hinsicht viel stärker berücksichtigt werden“, so der Fachberater.