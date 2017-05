Von links nach rechts: Die Musiker Mark Forster, Moses Pelham, Stefanie Kloß, Sascha Vollmer und Alec Völkel von The BossHoss, Lena Meyer-Landrut, Gentleman und Michael Patrick Kelly. (dpa)

Country, Hiphop, Reggae, Pop - es ist wieder Zeit für "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Zum vierten Mal singen sich Musiker in Südafrika gegenseitig ihre Lieder vor. Die Songs werden nicht bloß gecovert, sondern ihnen wird regelrecht neues Leben eingehaucht. Und gerade in dieser Staffel treffen gleich mehrere Musikgenres aufeinander.

Zuletzt moderierte Xavier Naidoo die Show. Nun führen zum ersten Mal die "The BossHoss"-Sänger Sascha Vollmer und Alec Völkel durch die Sendung. Für die Neuinterpretationen am Start waren neben Gentleman und Mark Forster auch noch Lena Meyer-Landrut, Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß, Moses Pelham und Michael Patrick Kelly. Jede Woche steht ein Musiker aus der Runde im Mittelpunkt - seine oder ihre Songs werden von den anderen im neuen Gewand präsentiert.

Mark Forster im Mittelpunkt der ersten Staffel

In der ersten Folge drehte sich alles um Mark Forster, der seine Songs zum Tausch anbot. "Das ist für mich eine totale Wundertüte", erklärte der Pop-Sänger vorab: "Ich bin gespannt, wer sich welchen Song ausgesucht hat."

Auf dem Sofa in Südafrika verriet Forster, der bürgerlich Mark Cwiertnia heißt, warum er vor seiner Musikkarriere BWL studiert hat und wie er in einem Berliner Tonstudio zu seinem Künstlernamen gekommen ist. Denn das lag zufällig in der Forsterstraße.

Mark Forster wurde vor allem durch seinen Hit "Au Revoir" bekannt, den er gemeinsam mit Sido veröffentlichte. (dpa)

Mit einem starken Marktanteil von 10,7 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und insgesamt 2,05 Mio. Zuschauern feierte "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" einen erfolgreichen Staffelauftakt.

Die große Ehre, den ersten Song auf der "Sing meinen Song"-Bühne zu performen, hatte Stefanie Kloß. Die Sängerin hatte sich Mark Forsters ersten großen Erfolg "Au revoir" ausgesucht: "Wir wollten uns etwas trauen. Deshalb haben meine Jungs von 'Silbermond' und ich uns den Song in eine Straße irgendwo in Frankreich gedacht. Ich wünsche mir, dass Mark merkt, wie viel Herzblut wir da reingesteckt haben." Und der war von der Neuauflage sichtlich begeistert, wie er nach dem Auftritt erzählte: "Bei Stefanie rechnet man ja mit einer Rock-Nummer. Sie hat uns aber in die 20er Jahre entführt und gezeigt, was sie für eine großartige Gesangs-Diva ist."

Der Abend war ein schneller Wechsel zwischen den unterschiedlichen Genres der Musikgeschichte. Und es ein Abend der ersten Male. Einige der Künstler, darunter Gentleman und Michael Patrick Kelly, sangen erstmals auf Deutsch vor einem Publikum.

Michael Patrick Kelly hatte sich für den sehr persönlichen Song "Flüsterton" entschieden: "Ich finde, das ist Marks mutigster Text." Und der gefiel nicht nur ihm. "Diesen Song hatte jeder von uns auf seiner Wunschliste", gab Stefanie Kloß zu. Kelly sei vor dem Auftritt sehr nervös und angespannt gewesen, vor allem weil der gebürtige Ire zum ersten Mal etwas auf Deutsch sang. "Das Feedback von den anderen schon während des Songs mitzubekommen, ging tief ins Herz", so der Musiker nach seinem Auftritt.

Wenn aus Pop Reggae wird

Wenn sich die Wege von Freunden trennen, sollte man die Erinnerung an die gemeinsame, zurückliegende Zeit feiern - darum geht es in Mark Forsters "Ich trink auf dich". Am ersten Abend sang Gentleman seine eigene Version von dem Song und ebenfalls erstmals auf Deutsch: "Das ist ein Song, der mich auch daran erinnert hat, Freundschaften zu pflegen. Und ich habe direkt den Reggae gehört."

Natürlich durfte auch Mark Forster selbst auf die Bühne. Und präsentierte seine Single "Sowieso", die er vor knapp zwei Jahren geschrieben hat. "Das ist ein Song über mich und meine gute Laune - er passt immer noch zu mir", so Mark Forster.

Namen kommen in Forsters Texte selten vor. "Natalie" stellt dabei eine Ausnahme dar, die der Sänger seiner jüngeren Schwester gewidmet hat, wie er erklärte: "Wir mögen uns sehr; ich würde fast sagen, dass wir uns lieben - und da ist mir einfach eine Liebeserklärung an sie rausgerutscht." Und dieses Lied durfte bei "Sing meinen Song" Lena auf ihre Weise zum Besten geben. "Es ist das erste Mal, dass ich in einem so großen Rahmen auf Deutsch singe", erklärte die Künstlerin im Vorfeld. Und das gelang ihr mit Bravour, wie Alec Völkel nach dem Auftritt feststellte: "Du hast in dem Song eine unfassbare Intensität gehabt - das ging richtig ins Mark. Es hatte eine Chanson-hafte Tiefe."

Moses Pelham hatte sich für seinen Auftritt prominente Unterstützung dazugeholt, der er selbst gar nicht singt. Gemeinsam mit Cassandra Steen von "Glashaus" performte er den Titel "Oh Love". Er erlaubte sich sogar dem Song eine dritte Strophe zu verpassen, ganz zur Überraschung von Forster.

Die Gastgeber von "The BossHoss" selbst präsentierten am ersten Abend den Hit "Flash mich" im Country-Stil. Am Ende kürte Forster diese Version auch als Song des Abends und überreichte "The BossHoss" eine kleine Ukulele.

In der kommenden Woche werden dann die Künstler die Hits von Stefanie Kloß (Silbermond) auf der südafrikanischen Bühne präsentieren. (isc/dpa)

Die 4. Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" läuft dienstags, um 20.15 Uhr bei VOX.