Der Hellrote Ara Douglas hatte seinen Auftritt als Papagei "Rosalinda" im Kinderfilm "Pippi in Taka-Tuka-Land" von 1970. Damals war er erst drei Jahre alt. (Zoo Karlsruhe)

Ein ganz schön alter Vogel ist er geworden: Douglas, der Hellrote Ara aus dem Film "Pippi in Taka-Tuka-Land" wird am Sonnabend 50 Jahre alt. Als Papagei "Rosalinda" trat er an der Seite von Schauspielerin Inger Nilsson alias Pippi Langstrumpf in der Verfilmung des Astrid-Lindgren-Klassikers auf. Damals war er erst drei Jahre alt.

Im Film hatte "Rosalinda" es faustdick hinter den Ohren: Gemeinsam mit Pippis Vater, Efraim Langstrumpf, war sie in einem Verlies eingesperrt. Sie redete allerlei verrücktes Zeug ("Du bist ein Kürbis"), sollte aber in Wahrheit Pippis Vater ausspionieren. Die Piraten, auf deren Insel er gefangen gehalten wurde, hofften nämlich darauf, dass er im Traum ausplaudern würde, wo er seinen Schatz versteckt hatte.

Zoodirektor Matthias Reinschmidt holte Douglas 2016 in den Zoo Karlsruhe, wo er bis heute seinen Altersruhesitz hat. (Zoo Karlsruhe)

Weitere große Rollen spielte Papagei Douglas in seinem Leben nicht. Bis Anfang 2016 lebte er in einem Reptilienzoo in Schweden. Er sollte dort eingeschläftert werden, weil sein Käfig zu klein war. Die Nachricht löste empörte Proteste von Tierschützern und Pippi-Langstrumpf-Fans aus. Daraufhin holte der Direktor des Zoos in Karlsruhe, Matthias Reinschmidt, den betagten Vogel zu sich. In Menschenjahren gerechnet sei der Ara uralt: über 100 Jahre, schreibt die Zooleitung auf ihrer Webseite.

Im Zoo Karlsruhe feiert Douglas nun am Sonnabend, 20. Mai, seinen 50. Geburtstag. Die Zooleitung schmeißt zu diesem Anlass eine große Party für den Papageien-Opa - mit freiem Eintritt für alle Kinder, die sich als Pippi Langstrumpf oder Pirat verkleiden.