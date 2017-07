Bei dem schweren Busunfall auf der Autobahn 9 in Oberfranken sind nach Erkenntnissen der Polizei vermutlich 18 Menschen ums Leben gekommen. (dpa)

Der Reisebus mit 48 Menschen an Bord war am Montag um kurz nach 7 Uhr auf der Autobahn 9 nahe Münchberg bei sich stauendem Verkehr auf einen Sattelzug aufgefahren, in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Von dem Fahrzeug blieb nur ein verkohltes Wrack übrig. Zwei der 30 Verletzten schweben derzeit in Lebensgefahr.

Die Leichen von elf Menschen konnten bereits identifiziert werden, wie Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) am Montag an der Unfallstelle sagte. Die Polizei geht davon aus, dass insgesamt vermutlich 18 Menschen zwischen 66 und 81 Jahren bei dem Unfall ums Leben kamen. In dem Bus saß nach Polizeiangaben eine Reisegruppe aus Sachsen. Die Fahrgäste waren demnach zwischen 41 und 81 Jahre alt.

"Wegen der Schwere des Unfalls" sei es schwierig, die Opfer zu identifizieren, sagte Innenstaatssekretär Michael Wilhelm (CDU) am Montag. "Wir haben bei der Polizeidirektion Dresden einen Führungsstab eingerichtet." Dieser unterstütze die bayerischen Kollegen bei der Identifizierung. "Zudem wird dort die Information sowie die seelsorgerische Betreuung der Angehörigen in Sachsen koordiniert."

"Was wir gesehen haben, ist erschreckend, wie man es sich kaum vorstellen kann", sagte Dobrindt. Die Rettungskräfte seien nur zehn Minuten nach der Alarmierung am Unfallort gewesen. Doch aufgrund der großen Hitze hätten sie nichts mehr tun können.

Die Unfallstelle aus der Luft. (dpa)

Die Polizei sperrte die A9 in beide Richtungen. Rund 200 Einsatzkräfte der Rettungsdienste, Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und der Polizei waren vor Ort. Außerdem waren mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz. Sie kreisten auch am Vormittag noch über der Unfallstelle zwischen der Anschlussstelle Münchberg-Süd und Gefrees.

Es bildeten sich lange Rückstaus. Das Polizeipräsidium Oberfranken rief die Bevölkerung über den Kurznachrichtendienst Twitter dazu auf, die Unfallstelle möglichst weiträumig zu umfahren. (dpa)

Dieser Artikel wurde am 03.07.17 um 15:36 Uhr aktualisiert.