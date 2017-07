Es gebe mehrere Verletzte, möglicherweise auch Schwerverletzte. Foto: Malte Christians/Symbol/Archiv (dpa)

Der Reisebus mit 48 Menschen an Bord war am Montag um kurz nach 7 Uhr nahe Münchberg bei sich stauendem Verkehr auf einen Sattelzug aufgefahren, in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. 30 Fahrgäste wurden verletzt, einige davon schwer, 18 Fahrgäste würden noch vermisst, sagte ein Polizeispecher.

In dem Bus saßen den Angaben zufolge 46 Fahrgäste und zwei Fahrer. Die Reisegruppe kam nach Polizeiangaben aus Sachsen. Zur genauen Herkunft und zum Ziel sagte der Sprecher zunächst nichts. Auch machte er keine Angaben über den Reiseanbieter.

Die Polizei sperrte die A9 in beide Richtungen. Rund 200 Einsatzkräfte der Rettungsdienste, Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und der Polizei waren vor Ort. Außerdem waren mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz. Sie kreisten auch am Vormittag noch über der Unfallstelle zwischen der Anschlussstelle Münchberg-Süd und Gefrees.

Es bildeten sich lange Rückstaus. Das Polizeipräsidium Oberfranken rief die Bevölkerung über den Kurznachrichtendienst Twitter dazu auf, die Unfallstelle möglichst weiträumig zu umfahren. "In Richtung Süden bitte bereits über die A72 und A93 abfahren", hieß es beispielsweise. (dpa)