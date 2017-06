Lange Schlangen vor der "Elphie", wie die Hamburger die Elbphilharmonie nennen. (dpa)

Der Hype um Hamburgs neues Konzerthaus ist ungebrochen: Am Montag begann der Vorverkauf für die Tickets der kommenden Saison in der Elbphilharmonie - und viele Konzerte waren bereits nach wenigen Minuten ausverkauft. Für die Konzerte der Hamburg Musik kann man Tickets noch bis zum 1. Juli online bestellen.

Es habe einen enormen Run und lange Warteschlangen gegeben, sagte Tom R. Schulz, Pressesprecher von Hamburg Musik. Aber am Montagabend galt: "Es gibt noch ein paar Restkarten." Auch bei den anderen Konzertveranstaltern wie NDR, Philharmonisches Staatsorchester oder private Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette waren die Elbphilharmonie-Karten heiß begehrt. Insgesamt gingen rund 100 000 Einzelkarten in den Verkauf.

"Die ersten Konzerte waren nach zwei Minuten ausverkauft", sagte Mareike Koal, Pressesprecherin der Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette. Insgesamt waren hier 40.000 Karten für 53 Konzerte in Elbphilharmonie und Laeiszhalle im Angebot. Am Mittag waren davon bereits 40 Konzerte ausverkauft. "Wir rechnen damit, dass alle Karten heute weggehen", sagte Koal.

Sie haben welche ergattert: Tim (rechts) und Alexander präsentieren ihre Karten für die kommende Saison. (dpa)

Am Montagmorgen hatten sich bereits lange Schlangen an einigen der mehr als 40 Vorverkaufsstellen gebildet. So warteten vor der Ticketkasse der Elbphilharmonie morgens rund 150 Menschen, später bildete sich eine Schlange bis zur Klappbrücke, die sich vor dem neuen Konzerthaus befindet.

Hamburger hatten diesmal einen Heimvorteil, zumindest für die Konzerte von Hamburg Musik: Sie konnten ihr Wunschticket direkt an den Vorverkaufsstellen kaufen, während online die Tickets bis zum 1. Juli nur vorbestellt werden können. Gehen mehr Bestellungen ein als Karten verfügbar sind, entscheidet das Los. In der Vergangenheit waren die Server wegen des starken Interesses regelmäßig zusammengebrochen. "Diesmal gab es keine Probleme, die Server haben standgehalten", sagte Sprecher Tom R. Schulz.

Die neue Verfahrensweise betraf aber nur die Konzerte von Hamburg Musik, etwa ein Drittel aller Veranstaltungen in der Elbphilharmonie. Karten für die Konzerte der anderen Veranstalter konnten sowohl an den Vorverkaufsstellen sowie online direkt gekauft werden.

Das Konzerthaus war im Januar eröffnet worden. Seitdem gibt es regelmäßig einen Ansturm, wenn neue Karten in den Verkauf kommen. Karten für die zahlreichen Abonnements, die ab April erhältlich waren, sind ebenfalls bereits ausverkauft. (dpa)