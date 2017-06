Das Musikfestival "Rock am Ring" hat in diesem Jahr rund 87.000 Besucher angezogen. (dpa)

Es gab Unstimmigkeiten zwischen den Personen und den Namen auf ihren Zugangsausweisen für sicherheitsrelevante Bereiche. Deswegen war das Festivalgelände am Freitag in einer bislang beispiellosen Evakuierung geräumt worden.

Nach der Fortführung von "Rock am Ring" am Samstag habe es bis zum Abschluss am Sonntagabend keine größeren Vorfälle mehr gegeben, sagte ein Sprecher der Befehlsstelle am Nürburgring am Montag. Das Festival war in diesem Jahr zu seinem Ursprung an die legendäre Rennstrecke in der Eifel zurückgekehrt. Die Band Rammstein, deren Auftritt wegen des Terroralarms bei "Rock am Ring" ausfiel, äußerte sich beim Schwesterfestival "Rock im Park" am Sonntagabend nicht zu dem Vorfall.

Ob bei den Wohnungsdurchsuchungen in Hessen gefährliche Gegenstände oder Waffen gefunden wurden, wollte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz nicht sagen. Das Nachrichtenportal "Osthessen News" berichtete über einen SEK-Einsatz in Fulda bei einem Freund eines Verdächtigen. Festnahmen habe es dort nicht gegeben.

Ermittlungsverfahren gegen drei Männer

Gegen die drei Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Vorbereitung eines "Explosionsverbrechens" eingeleitet. Die Polizei machte dazu keine näheren Angaben. Die Männer wurden vorläufig festgenommen und sind seit Samstagmorgen wieder auf freiem Fuß. Einen konkreten Tatverdacht gibt es laut Polizei derzeit aber nicht. Über mindestens einen der Verdächtigen lägen allerdings "deutliche Erkenntnisse im Bereich des islamistisch geprägten Terrorismus" vor.

Bei beiden Festivals lobten die Sicherheitsbehörden ausdrücklich das besonnene und friedliche Verhalten der Besucher. Enormen Eindruck hatten die vorwiegend jungen Fans bei "Rock am Ring" während der Evakuierung hinterlassen. Sie verließen das riesige Areal ruhig und zügig, von Massenpanik keine Spur.

Von Nervosität unter den "Ringrockern" war danach nichts zu spüren. Die Stimmung vor allem beim Auftritt der Toten Hosen am Samstagabend war so ausgelassen, wie man sie von früheren Festivals kannte.

In ihrer Bilanz sprachen die Sicherheitskräfte von einem ausgesprochen friedlichen Verlauf. Die Polizei am Nürburgring registrierte lediglich 13 Körperverletzungsdelikte, 36 Verkehrsunfälle mit 4 Leichtverletzten und einige Dutzend Diebstähle aus Zelten, Taschen und Autos. Das Rote Kreuz musste 6500 Menschen helfen, zumeist wegen Fußblasen, Schürfwunden, Prellungen, Zeckenbissen und kleineren Verbrennungen. (dpa)