Die Rolling Stones während eines Konzertes in Wien 2014. (dpa)

sind genau dort zu Gast, wo sie laut vieler Kritiker am Besten aufspielen: In den größten Arenen Europas. Den Auftakt der "Stones - No Filter" Tournee feiert die Rock-Band am 9. September live und Open Air im Stadtpark Hamburg. Dort fand das letzte Open-Air Konzert dieser Größe im Jahre 1989 statt. Am 12. September ist die Band in München und am 09. Oktober in Düsseldorf in der überdachten Esprit Arena zu sehen.

Nachdem The Rolling Stones mit ihrem aktuellen Album "Blue And Lonesome" weltweit die Charts erobert und die Kritiker begeistert haben, bringen Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ronnie Wood das Album auch live nach Europa.

Neben Songs von "Blue And Lonesome" stehen bei der Tournee auch Klassiker auf der Setlist: "Gimme Shelter', 'Paint It Black', 'Jumpin Jack Flash', 'Tumbling Dice' und 'Brown Sugar', aber auch viele Überraschungstracks wird die Band spielen. Zudem dürfen sich die Fans auf eine spektakuläre Produktion und ein einzigartiges Stage-Design freuen.

Keith Richards kommentierte: "Hey Guys, here we come. See you there!!!!"

Mick Jagger zur Tournee: "Ich bin so aufgeregt, im Herbst durch Europa zu touren und zu vielen bekannten Orten zurückzukehren, aber auch dorthin zu gehen, wo wir noch nie zuvor waren. "