Am Mittwochnachmittag kämen von Südwesten her schwere Gewitter auf, hieß es auf der Internetseite des DWD am Mittwoch. Die Experten erwarten Starkregen mit 35 Litern pro Quadratmeter sowie Hagel mit rund drei Zentimeter großen Körnern.

Hinzu könnten orkanartige Böen von bis zu 115 Kilometern pro Stunde kommen. In der Nacht zum Donnerstag schwächen sich die Gewitter ein wenig ab. Auch tagsüber können aber noch Gewitter übers Land ziehen. (dpa)