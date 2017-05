Wiese kann kontern. (Screenshot bild.de)

Der 35-jährige Ex-Werder-Keeper wird in den sozialen Netzwerken oft wegen seiner Bräune und Muskeln angefeindet. Aktuelles Streitthema ist das bevorstehende „Duell der Maschinen“ zwischen ihm und Auto-Experten und Moderator JP Kraemer. Für einen guten Zweck treten die beiden gegeneinander an.

Dazu meint eine Facebook-Userin: „Tim Wiese ist nur sauer, weil JP keine Sonnenbank aufgemotzt hat. Das hätte er gefeiert. Die olle Ledertasche.“ Wiese meint dazu: „Erstens ist das meine Naturbräune und Solarium geh ich nicht. Bin halber Kolumbianer. Verstanden?“ Ja, wir haben verstanden, Tim Santiago del Wiese.

Ein anderer Kommentator hat etwas gegen Wieses Tor-Kluft: „Was trägt Rosa und verliert?“ „Der HSV, ne. Hat auch rosa Trikots und verliert auch momentan sehr viel“, kontert Wiese. Wo er Recht hat…

Was Hass-Kommentare angeht, zeigen sich die User äußerst kreativ: „Was will denn die olle Luftpumpe.“ Luftpumpe, Ledertasche - Tim Wiese bleibt trotzdem entspannt und fordert seine Hater heraus: „Komm bitte zu mir, in die Augen sprechen, danke.“ Tja, ob sich die Social-Schaumschläger wohl von Angesicht zu Angesicht trauen würden, Wiese eine Luftpumpe zu nennen? Wohl eher nicht.

Das komplette Video könnt ihr hier angucken. (msch)