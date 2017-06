Die spanische Urlaubsinsel Mallorca steht vor einem Rekordsommer. So viele Touristen wie noch nie werden erwartet. Doch es scheint, als ob die Besucher nicht allen Insulanern willkommen sind. Bürgerinitiativen formieren sich, um gegen den Massenansturm und die „Überfüllung der Insel“ zu protestieren. Sie fordern, neue Hotels und Touristenwohnungen zu verbieten, die damit verbundene Immobilienspekulation zu stoppen und dem Sauftourismus Einhalt zu gebieten.

Auf einer Demonstration in Palma beklagten Bewohner, dass sie sich zunehmend „fremd in der eigenen Stadt“ fühlen. „Viele Mallorquiner finden keine Mietwohnung, weil alles an Urlauber vermietet wird.“ Die touristische Vermarktung führe zur Vertreibung der Einheimischen und zur Verdrängung der Geschäfte durch Souvenirshops. Palma verwandele sich in einen „touristischen Themenpark“, befindet die Initiative mit dem mallorquinischen Namen „Ciutat per a qui l‘habita“ (Eine Stadt für die Bewohner).

„Die Urlaubsindustrie ist für die Zerstörung unserer Insel verantwortlich“, heißt es in einem Manifest, das von dieser Initiative und weiteren 15 Bürgerplattformen sowie Umweltgruppen veröffentlicht wurde. Sie wehren sich gegen die „Touristisierung Palmas“, die größte Inselstadt mit 400 000 Einwohnern, die wegen des stetig wachsenden Massentourismus dem Kollaps nahe sei. Und sie kritisieren „die massive Bebauung der Küste“, die Erschöpfung der Trinkwasservorräte und die wachsenden Müllberge.

Auf der Webplattform Change.org startete derweil eine Unterschriftenkampagne, um mit dem Schmuddeltourismus in den Partyhochburgen Playa de Palma und Magaluf Schluss zu machen. Eine Reaktion auf die ersten negativen Schlagzeilen der Hochsaison: Im germanischen Epizentrum Playa de Palma hatten deutsche Neonazis mit ausländerfeindlichen Parolen und einer Reichskriegsflagge einen Eklat provoziert. In der britischen Trinkerbastion Magaluf sorgten 20 Engländer, die splitternackt durchs Partyviertel zogen, für Empörung.

„Nicht einen Sommer länger“

„Die Bewohner ertragen diese Art des billigen Tourismus nicht mehr“, heißt es in der Petition, die binnen weniger Tage von Tausenden Menschen unterschrieben wurde. „Ein Tourismus ohne Respekt.“ Die Inselpolitiker werden aufgefordert, endlich für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen und mit der Polizei die geltenden Sittengesetze auch wirklich durchzusetzen. „Nicht einen Sommer länger“, fordern die Unterzeichner, „das ist kein Qualitätstourismus, das ist Ressourcen-Raubbau zum Ausverkaufspreis.“

„Der Mallorca-Tourist – ein Störenfried?“, fragt die Mallorca-Zeitung und berichtet über eine hitzige Expertendebatte im Inselradio, in welcher ein Unternehmer warnt: „Der Tourismus ist zu einem Problem geworden. Wenn hier nicht bald etwas geschieht, kommt es zu einem gewaltigen Knall.“ Auch Ciro Krauthausen, Chefredakteur der Mallorca-Zeitung, sieht Anzeichen dafür, dass die Stimmung kippen könnte. Es gebe „kaum ein Gespräch mit Inselbewohnern, in denen nicht laut über den großen Andrang gestöhnt wird“, schreibt er.

Palmas Bürgermeister José Hila ist sich dieser Gefahr bewusst und kündigt an: „Die Urlauber sind willkommen, aber wir müssen die Saturation vermeiden.“ Der Besucherstrom müsse geordnet und „unbürgerliches Verhalten“ gestoppt werden. An der Ballermann-Partymeile an der Playa de Palma will Hila hart durchgreifen: „Touristen, die sich eine Woche lang betrinken wollen, brauchen wir nicht“, erklärte er.

Übrigens – auch wenn Mallorca auf ein neues Rekordjahr zusteuert, in dem annähernd elf Millionen ausländische Urlauber erwartet werden: Dieser Ansturm ist offenbar nicht den deutschen Urlaubern zu verdanken, die in 2016 mit 43 Prozent den größten Anteil der internationalen Feriengäste stellten. Die Buchungen der „Alemanes“, berichtete das spanische Fremdenverkehrsamt, liegen rund zehn Prozent unter dem Vorjahr. Offenbar, weil die Insel, auf der die Urlaubspreise kräftig gestiegen sind, für nicht wenige deutsche Familien zu teuer geworden sei.