In "Die Bergpolizei - Ganz nah am Himmel" spielt Terence Hill Pietro, den Kommandanten der Forstwache Innichen im Südtiroler Hochpustertal. (BR/BetaFilm/Alessandro Molinari)

Ab 28. Juli zeigt das Bayerische Fernsehen die Serie "Die Bergpolizei - Ganz nah am Himmel" immer freitags um 20.15 Uhr. Insgesamt wird Hill als Bergpolizist in zwölf Folgen à 55 Minuten zu sehen sein.

Wer in den 1970er und 80er Jahren schon bewusst Fernsehen geguckt hat, wird sich an die zahlreichen Hau-Drauf-Filme erinnern, in denen der heute 78-jährige Terence Hill und der 2016 im Alter von 86 Jahren verstorbene Bud Spencer ihre vier Fäuste fliegen ließen, stets einen lustigen, launischen Spruch auf den Lippen. In den 1990er Jahren gab Terence Hill dann in einer TV-Serie auch die fleischgewordene Version des Comic-Cowboys Luky Luke.

In "Die Bergpolizei" ist Hill als gereifter Held wieder in einer Fernsehserie zu sehen. Thomas Danneberg ist Hills deutscher Synchronsprecher, die Musik zur Serie schrieb der international bekannte Filmkomponist Pino Donaggio ("Wenn die Gondeln Trauer tragen", "Carrie").

Pietro (Terence Hill) lebt zurückgezogen in einem Blockhaus am Pragser Wildsee. (BR/BetaFilm/Alessandro Molinari)

Inhaltlich könnte "Die Bergpolizei" nicht weiter von den Prügel-Epen aus Hills filmischer Vergangenheit entfernt sein, die Ankündigung des Bayerischen Rundfunks klingt gar ein bisschen nach Rosemunde Pilcher: Vor der imposanten Kulisse des Alpen-Panoramas im Südtiroler Hochpustertal arbeitet Pietro (Terence Hill) als Kommandant der Forstwache in der Gemeinde Innichen. Der Witwer, der seine Frau bei einem Bergunfall verloren hat, lebt zurückgezogen auf 1.400 Meter Höhe in einem Blockhaus am Pragser Wildsee - ganz nah am Himmel.

Pietro ist ein exzellenter Beobachter. Er hat nicht nur ein großes Gespür für die Natur, sondern auch für die Menschen, die dort leben. Das und sein Instinkt helfen ihm, die Kriminalfälle zu lösen. Unterstützt wird er von seinen Freunden, seinem Kollegen Roccia und von der Tierärztin Silvia.

"Auf den Spuren des Wolfes" lautet der Titel der ersten Folge, die am 28. Juli gezeigt wird.