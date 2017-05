Königin Elizabeth II. (dpa)

Worum es sich in dieser Sitzung am Donnerstagmorgen im Buckingham Palast handelt, darüber wurden die Mitarbeiter laut britischer Medien nicht informiert. Der Privatsekretär von Königin Elizabeth II., Sir Christopher Geidt, sowie Lord Chamberlain, der leitende Beamte des Königshauses, sollen die Gäste informieren, heißt es weiter.

Offenbar wurde das Meeting sehr kurzfristig am späten Mittwochabend einberufen. Dies sei "sehr ungewöhnlich". "Wir haben mehrere solcher Treffen im Jahr, das ist nicht ungewöhnlich", sagte die Palastsprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch gaben die Informationen vom "Emergency Meeting" Anlass für zahlreiche Spekulationen um den Tod eines Mitglieds der königlichen Familie oder gar um die Abdankung der Königin.

Fahnen nicht auf Halbmast

Der königliche Reporter des britischen Senders ITV, Chris Ship, versicherte via Facebook, dass es der Queen und ihrem Mann gut gehe. Auch die Fahnen hängen laut britischen Medien nicht auf Halbmast.

Die Queen hat zwar in den vergangenen Monaten zahlreiche Ehrenämter an ihre Familie abgegeben, ist aber nach wie vor auf zahlreichen Terminen und wirkt für ihr Alter erstaunlich rüstig. Die Queen hatte am Mittwochnachmittag noch ein Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May im Palast. May hatte die Queen - wie traditionell üblich - über die Auflösung des Parlaments unterrichtet. Die Briten wählen am 8. Juni ein neues Unterhaus.Prinz Philip hatte einen Cricketclub besucht und war bestens gelaunt.

Laut BBC haben sich mehrere TV-Sender vor dem Palast versammelt, nachdem die Daily Mail von einem "sehr ungewöhnlichen" Vorfall sprach.

Worum sich das Treffen also dreht, wird sich im Laufe des Tages klären.

(isc/dpa)