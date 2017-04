Tim Wiese sucht den krassesten Athleten Deutschlands. (World of Wiese)

„World of Wiese“ – so heißt das Festival-ähnliche Spektakel, das am 12. August im Landschaftspark Duisburg-Nord über die Bühne geht. Dort, in den stillgelegten Industriewerken, sucht der Ex-Werder-Keeper den härtesten, coolsten, krassesten Athleten Deutschlands – unter dem Motto #hartwienie. Wenn ihr die kriegerische Herausforderung annehmen wollt, könnt ihr euch bewerben.

Wiese fordert von euch ein knapp einminütiges Video, in dem ihr zeigt, dass ihr Ehrgeiz und Siegeswillen habt. Gefällt dem Chef, was er sieht, wirst du aufgefordert, das „Wiese Warrior Workout“ zu absolvieren und dich dabei zu filmen. Nur so kann der Ober-Warrior schließlich feststellen, ob du krass genug für die Härteprüfung in Duisburg bist.

Insgesamt werden dann 24 Männer und 12 Frauen gegeneinander antreten. Ein Mann sowie eine Frau werden dann zum härtesten Athleten bzw. zur härtesten Athletin ernannt – also hinter Tim Wiese natürlich. Denn so krass, dass man sich mit dem Master of Muskeln höchstpersönlich messen würde, ist schließlich niemand.

Der Wettkampf besteht aus einer Mischung aus Kraft, Ausdauer, Reaktionsschnelligkeit und Koordination. Also muss man nicht nur ultrastark, sondern auch ein bisschen schlau sein. Das ist allerdings nur die Voraussetzung für die Vorrunde. Was dann kommt, haut bestimmt auch die Härtesten aus den Latschen – das Finale à la Wiese. Junge, Junge.

Bleibt natürlich die Frage, was sich unser Wieselchen dafür ausgedacht hat, allzu viel verraten wird dazu noch nicht. Auf der offiziellen Website heißt es bislang nur „Die Härteprüfung nach Wiese wird das Härteste, was die Welt je gesehen hat. Daneben werden Stromschläge zur Wohlfühl-Massage, durch Dreck robben zur Wellnesskur und Eistauchen zur Erlösung.“ Okay, das klingt etwas bösartig. Was wohl auf die Warrior zukommt? Ein ganzes Bison in 20 Minuten essen? Ganzkörper-Tätowierung ohne Pause? Unangeschnallt Lamborghini fahren? Oder im Ring gegen Wrestling-Wiese höchstpersönlich antreten? Man weiß es nicht.

Wem das alles viel zu krass ist und eher nach der Devise #weichwienie lebt, darf das ganze Spektakel aus sicherer Entfernung anschauen. Als Besucher bzw. „Resident“ kann man beim Wettkampf live dabei sein und sich ein bisschen auf der Spielwiese austoben. Die besteht laut Website aus Sport, Spaß und Festival-Atmosphäre, aber Hüpfburgen und lustiges Tiergesichter-Schminken ist dort wohl trotzdem nicht angesagt. Die Besucher können sich auf der Spielwiese selbst ausprobieren, messen und austoben. Vielleicht entdeckt dort ja jemand seine versteckten Krieger-Kräfte?

Early-Bird-Tickets für das Muskel-Festival gibt’s noch bis zum 30. April für 35 Euro, danach steigt der Preis auf 49 Euro. Möglicherweise wird die Show auch im Flimmerkasten laufen – laut „Hamburger Morgenpost“ sind RTL und Pro7 daran interessiert, den Kampf von Wieses Wichteln auszustrahlen.