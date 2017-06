Mit einem selbstgebauten Holzfloß sind die drei Zimmerleute auf der Ostsee unterwegs gewesen. Die DGzRS-Retter schleppten den seeuntüchtigen Eigenbau ab. (DGzRS – Die Seenotretter)

"Treetboot in Seenot" trällerte Fräulein Menke während der Zeit der Neuen Deutschen Welle in den 1980er Jahren. So ambitioniert, es mit einem Treetboot zu versuchen, waren die drei Zimmerleute zwar nicht - ihr Plan, mit einem selbstgebauten Floß über die Ostsee zur Kieler Woche zu schippern, endete aber auch entsprechend.

Aber Lebenserfahrung sammeln ist schließlich auch Sinn und Zweck der traditionellen Walz, der Wanderschaft von Handwerker-Gesellen nach der Freisprechung. Das Zimmerer-Trio, das von Seenotrettern in der Kieler Förde gerettet wurde, kann dieses Abenteuer nun zumindest entsprechend verbuchen.

Von Rieseby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) über Schlei und Ostsee zur Kieler Woche gelangen wollten die drei Handwerker. Dafür zimmerten sie sich ein Floß zusammen, das sie auf den Namen „MS Tullamore“ tauften. Ob in der Floß-Kombüse ein Getränk mit ähnlich klingendem Namen ausgeschenkt wurde, ist nicht bekannt.

Sei's drum: Der Tonnenleger „Kormoran“ des Wasser- und Schifffahrtsamtes Lübeck machte die Seenotretter gegen 11 Uhr auf das etwa sieben Meter lange Floß aufmerksam. Zu diesem Zeitpunkt war die Situation für die drei Zimmermannsgesellen jedoch noch ungefährlich, da sie mit ihrem Außenbordmotor bei ruhiger See und schwachem Wind genügend Fahrt machten. Auch lehnten sie Hilfe ab.

Trotzdem begleiteten die Seenotretter mit dem Kreuzer "Nis Randers" und dem Boot "Eckernförde" das Floß, um im Ernstfall umgehend eingreifen zu können. Und dieser kam schneller als erwartet.

Als kurz nach 12 Uhr plötzlich ein Gewitter über die Kieler Förde zog und der Wind auffrischte, gerieten die drei Männer etwa zwei Seemeilen (rund vier Kilometer) nordwestlich Leuchtturm Bülk in Not. „Das Floß drohte auf den Strand gespült zu werden und zu zerbrechen“, beschreibt Sven Detlefsen, Vormann der "Nis Randers", die Situation vor Ort. Sofort ließen die Seenotretter das Tochterboot "Onkel Willi" zu Wasser, nahmen die drei Zimmerleute an Bord und übergaben sie an das Seenotrettungsboot "Eckernförde". Die Freiwilligen-Besatzung brachte die Männer nach Kiel-Schilksee.

Unterdessen schleppte "Onkel Willi" das Floß in tieferes Wasser. Dort hob das Mehrzweckschiff „Scharhörn“ der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung den Eigenbau mit einem Kran an Bord. Damit endete auch der Plan der Zimmerleute, das Floß bei der Kieler Woche zu versteigern, so die DGzRS.